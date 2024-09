Ex-atleta do Santos e agora no Time SP participa de bronze nas Paralimpíadas

Paulo Saturnino, 26 anos, sempre praticou esportes, mas teve que se adaptar no meio dessa trajetória. Aos nove anos, foi diagnosticado com distrofia de Stargardt, uma doença degenerativa da retina que prejudicou sua visão. Partindo da natação e do futsal quando criança, ele começou a praticar o goalball em 2012, modalidade pelo qual ele integra o time SP nas Paralimpíadas de Paris 2024.

Ele é um dos integrantes do time brasileiro de goalball que venceu uma medalha nas Paralimpíadas. Na quinta (5), derrotou a China por 5 a 3 e conquistou o bronze no goalball. Paulo Saturnino foi um dos seis integrantes do time campeão. Conheça sua história.

Conforme a caligrafia de Paulo foi mudando na escola e seu lugar na sala foi se aproximando da lousa, os pais começaram a desconfiar. O diagnóstico foi uma distrofia que limitava sua visão. Porém, atleta desde pequeno, Paulo não abandonou velhos hábitos. Começou a praticar o goalball incentivado pelos pais em 2012 e, em 2016, foi convocado pela primeira vez pela seleção brasileira, além de jogar por dez anos no Santos no time de goalball.

O goalball é uma modalidade exclusiva dos Jogos Paralímpicos, baseada na audição e no toque. A bola tem um guizo que orienta os jogadores e a partida é disputada em silêncio, exceto na hora do gol e do reinício do jogo. Cada time é formado por seis jogadores que usam vendas nos olhos.

A carreira de Paulo Saturnino no goalball está em ascensão. Conquistou ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023. No ano anterior, em 2022, também terminou com ouro no campeonato mundial de goalball disputado em Portugal. Agora, ele terá seu maior desafio: os Jogos Paralímpicos.

“As Paralimpíadas são um ápice para o atleta. Qualquer atleta almeja estar na seleção”, disse antes de embarcar para Paris. Em algumas fases da preparação para Paris 2024, Paulo e a equipe brasileira de goalball chegaram a treinar três vezes por dia.

Paulo Saturnino é um dos 91 atletas do Time SP que participam dos Jogos Olímpicos Paris 2024. O Time SP é um programa do Governo de São Paulo destinado à formação de paratletas. Ao todo 254 atletas com deficiência representam o Brasil nas Paralimpíadas de 2024.

“[Participar do Time SP] É um benefício muito grande. A questão financeira te dá alguns confortos. Por exemplo, quando está chovendo muito, consigo usar transporte por aplicativo para chegar no treino e dormir mais um pouco. Consigo ir para fisioterapia. Você consegue diversos auxílios”, conta Paulo.