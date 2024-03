Ex-atleta da UNG fecha contrato com time da NBA

Mais um brasileiro chega à NBA! O ex-atleta da Universidade de Guarulhos (UNG), João Marcello Pereira, mais conhecido como “Mãozinha Pereira”, é o novo contratado pelo time de basquete Memphis Grizzlies. Antes de fechar com o time norte-americano, ele era um dos destaques do Mexico City Capitanes, na G-League.

Com 23 anos, o jogador é o vigésimo brasileiro a atuar em uma equipe da liga norte-americana. Além disso, durante sua carreira, representou a Seleção Brasileira e o grupo Ser Educacional – mantenedor da UNG – no Mundial Universitário na China, em 2023. O atleta também atuou nas equipes do Pinheiros, Fortaleza Basquete e Corinthians.

O reitor Yuri Neiman parabeniza João Marcello pela grande conquista profissional. “É um orgulho para a UNG ver nosso ex-atleta se juntar à principal liga de basquete profissional da América do Norte”, destaca.

Para o coordenador de Esportes do Ser Educacional, Hermógenes Brasil, a união da educação e do esporte é uma ferramenta poderosa para o futuro da sociedade. “É uma felicidade imensa saber que um dos nossos atletas chegou a um time da NBA. Essa conquista é fruto de todo trabalho e esforço do Mãozinha”, finaliza.