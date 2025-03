Ex-astro da Globo expõe vícios e dívida inesperada com hospital

Em uma recente entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da Record, o ex-ator da Rede Globo, Rafael Cardoso, abriu o jogo sobre os desafios enfrentados em sua vida pessoal e financeira. Em um relato sincero, o ator compartilhou as dificuldades que surgiram devido a vícios e decisões financeiras problemáticas.

Durante a conversa, Cardoso revelou estar endividado em aproximadamente R$ 30 mil com o Hospital Alvorada Taguatinga, em Brasília. O débito está relacionado a um atendimento médico prestado à sua filha, Helena. Segundo o ator, ele optou por priorizar despesas como aluguel e pensão, deixando as contas hospitalares para depois, o que resultou na atual situação financeira delicada.

Luta contra a compulsão sexual

A entrevista também abordou questões mais íntimas, incluindo a luta do artista contra o vício em sexo. Rafael Cardoso admitiu ter tido comportamentos autodestrutivos, mencionando episódios em que se relacionou com até cinco mulheres em um único dia.

“Era como se eu estivesse preso em uma compulsão sexual; ao acordar no dia seguinte, eu me via refletindo sobre as mensagens que havia enviado e me perguntava: ‘o que estou fazendo com a minha vida?'”, confessou.

A abertura de Rafael Cardoso sobre suas dificuldades lança luz não apenas sobre os desafios pessoais que enfrenta, mas também sobre a importância do diálogo acerca de saúde mental e vícios, temas que ainda são tratados com estigma na sociedade contemporânea.