Ex-alunos da Fatec Baixada criam aplicativo e doam ao Porto de Santos

Wesley Nascimento e Pedro Salvino se formaram em 2022 no curso superior de tecnologia em Sistemas para Internet na Faculdade de Tecnologia (Fatec) Fatec Baixada Santista – Rubens Lara, de Santos. Com os conhecimentos e a amizade trazidos da Fatec, montaram a startup WA Port Systems e desenvolveram o aplicativo OI-BR.

“O nome é uma abreviação de Ocorrências e Incidentes (OI), já que a principal função do sistema é monitorar eventos relativos à segurança nos portos brasileiros”, explica Wesley, que trabalha no Porto de Santos desde os 19 anos.

Até então, a comunicação de incidentes era feita de forma manual: a cada ocorrência, o funcionário responsável registrava um documento, gerava um pdf e enviava às entidades para providência. Um processo demorado e que não viabiliza análise de dados. “Colocamos inteligência de dados nesse processo. Com o aplicativo, o funcionário responsável comunica digitalmente a ocorrência em tempo real, agiliza a providência necessária e gera informações que podem ser compiladas e analisadas”, conta Pedro, que também estagiou no porto por dois anos.

Análise de dados

A análise de dados mostrou, por exemplo, um grande número de incidências de segurança nas vias de acesso ao porto – não nas áreas molhadas ou de carga e descarga. O resultado pode melhorar os sistemas de segurança e aumentar a agilidade. O coordenador institucional do fórum e assessor técnico da Gerência Regional da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em Santos, Daniel Alves dos Santos, comemora a chegada do aplicativo e de forma gratuita.

“Para prevenir acidentes é preciso conhecê-los. Sempre tivemos informações desencontradas ou incompletas. A solução foi brilhante, assim como o espírito público dos rapazes, que concederam o aplicativo de forma gratuita”, comentou Daniel.

Lançado em 2023, o dispositivo OI-BR já está em uso nos portos de Santos e São Sebastião. Em breve estará disponível a todos os portos públicos do País. Além de Pedro e Welsey, estagiários do porto, todos os estudantes da Fatec Baixada Santista seguem no desenvolvimento de melhores estratégias de segurança e eficiência.