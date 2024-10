Ex-aluno de escola em Osasco volta à sala de aula para lecionar

Daniel Souza, 46 anos, decidiu lecionar na mesma escola em que estudou em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. A paixão pela educação surgiu com o exemplo de professores dedicados que o apoiaram em sua trajetória escolar.

Daniel se formou em História e hoje atua como professor na rede estadual de São Paulo há quase 15 anos e trabalha como coordenador pedagógico na Escola Estadual Professor Josué Benedicto Mendes, em Osasco, a mesma unidade em que se formou.

Utilizando uma abordagem inovadora e carinhosa, o educador conquistou a confiança e o respeito de seus alunos com a tutoria de história, uma atividade que acompanha e auxilia os estudantes do Programa Ensino Integral (PEI) em três pontos: pessoal, acadêmico e profissional.

Quem escolhe os tutores são os próprios alunos. A tutoria incentiva o aprendizado e os estudantes para futuras oportunidades de ensino, como o Provão Paulista, uma iniciativa do Governo de São Paulo que permite o acesso direto de estudantes de Ensino Médio às melhores universidades e faculdades do estado.

“Tenho alunos que vão fazer o Provão Paulista Seriado agora e que já escolheram cursar história e letras. Isso me emociona bastante porque lecionar é um caminho muito bonito, muito difícil, como todas as outras profissões, mas muito prazeroso quando a gente escuta coisas assim”, diz o professor.

Júlia Barros, 19 anos, é uma das estudantes que passaram pela tutoria de Daniel. Ela conquistou uma vaga no curso de psicologia na Universidade de São Paulo (USP), com o auxílio do Provão Paulista, e retornou à antiga escola para agradecer aos professores e incentivar os colegas.

“Voltar à escola e incentivar os alunos a terem a mesma força que tive com ajuda do professor Daniel e dos outros professores, é como uma chance de agradecer e honrar a profissão que cumpre com muito mais do que a nomenclatura ‘professor’ faz parecer”, declara Júlia.