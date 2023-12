Ex-ajudante de pedreiro inaugura clínica de estética em Moema

Em 19 de dezembro, Moema se prepara para receber um novo nome no setor de saúde e beleza: a clínica “Execelência“, que faz sua estreia no estado de São Paulo. Localizada na Av. dos Eucaliptos, 70, a inauguração representa mais do que a expansão da marca – que já possui seis unidades no Espírito Santo – ela simboliza a realização de um sonho para a fundadora Ana Paula Braun, cuja jornada é um verdadeiro exemplo de determinação e sucesso.

Ana Paula, que começou sua carreira como ajudante de pedreiro, hoje se orgulha de ser nutricionista, esteticista e uma empresária reconhecida. Sua história é marcada por desafios superados e uma visão de negócios aguçada. “Por muitos anos, sonhei em trazer a ‘Execelência’ para São Paulo, um centro de oportunidades e inovação. A abertura desta unidade em Moema é, sem dúvida, o nosso maior marco até agora”, compartilha a empreendedora.

A chegada da “Execelência” em Moema promete agitar o mercado local de saúde e beleza, trazendo novas oportunidades de emprego e serviços especializados à comunidade. A clínica se destaca pela oferta de procedimentos de estética avançada, faciais e corporais, além de depilação e serviços de nutrição, combinando preços acessíveis com alta qualidade.

Ana Paula ressalta que as expectativas para a nova unidade vão além do sucesso financeiro. “Nosso objetivo é contribuir significativamente para o bem-estar e saúde dos moradores de Moema e arredores”, afirma.

A história de superação e empreendedorismo de Ana Paula Braun com a “Execelência” é uma fonte de inspiração, mostrando que com resiliência e trabalho duro, é possível transformar sonhos em realidade e fazer a diferença na vida das pessoas.

Serviço

Inauguração Clínica Execelência – Unidade Moema

Dia: 19 de dezembro

Horário: 18h

Endereço: Av. dos Eucaliptos, 70 – Moema