Evonik comemora um ano de inauguração do seu Centro de Distribuição em Guarulhos

A Evonik, uma das líderes mundiais em especialidades químicas, celebra um ano de operação bem-sucedida em seu novo Centro de Distribuição (CD), localizado em Guarulhos, São Paulo. Inaugurado em 7 de fevereiro de 2023, o CD trouxe melhorias no desempenho da operação e reforçou o compromisso da empresa com a excelência logística, a inovação e a sustentabilidade.

Entre os índices que apontam os bons resultados alcançados neste primeiro ano está a pontualidade na entrega (on time delivery), que passou de 91% em 2022 para 97% em 2023; e o tempo de permanência no CD (residence time), que foi reduzido para menos de uma hora e trinta minutos em 90% dos processos, evidenciando melhorias na eficiência operacional.

As iniciativas em relação à sustentabilidade – uma das prioridades da Evonik em todas as suas áreas de atuação – também proporcionaram resultados bastante positivos. A adoção de empilhadeiras elétricas e a instalação de telhas translúcidas com pintura especial resultaram em uma economia significativa de energia elétrica. Além disso, as ações na área de Supply Chain, como a renegociação com agentes logísticos e a utilização de bitrem para o transporte de contêineres do porto de Santos até o CD, prometem uma economia de aproximadamente R$ 1,1 milhão em 2024, acompanhada por uma redução substancial nas emissões de CO2.

Os benefícios do uso de bitrem reduziram pela metade o número de viagens do porto de Santos até o CD de Guarulhos, resultando em uma diminuição significativa das emissões e otimização do processo: redução de 50% nos quilômetros percorridos e caminhões e consumo 30% menor de combustível por kg/km transportado, gerando menor custo e impacto ambiental.

“A ampliação e modernização do novo Centro de Distribuição demonstra nosso comprometimento em prestar um atendimento logístico de excelência aos clientes da América Central e do Sul, além de oferecer suporte ao crescimento dos nossos negócios na região”, destaca Ricardo Toscano, Head de Supply Chain da Evonik para a América Central e do Sul.

Responsabilidade social

Mais do que um centro logístico eficiente, o CD também tem desempenhado um papel ativo nas iniciativas de responsabilidade social da Evonik. A empresa apoiou o projeto Natal Solidário 2023 da Prefeitura de Guarulhos, por meio da doação de brinquedos; e realizou seu primeiro Open House, recebendo alunos e professores do Centro Universitário Eniac, de Guarulhos.

“Reunimos cerca de 90 participantes, proporcionando uma experiência educacional prática sobre logística e administração. Para este ano, planejamos realizar mais dois encontros em parceria com instituições de ensino da região, contribuindo para a formação profissional de futuros talentos”, comemora Fábia Dias, Gerente Sênior de Supply Chain.

Ao celebrar este marco, a Evonik reitera seu compromisso contínuo com a excelência operacional, sustentabilidade e responsabilidade social. O sucesso do novo Centro de Distribuição em Guarulhos demonstra a dedicação da Evonik em criar valor para seus clientes, parceiros e comunidades locais.