EVERGLOW virá pela primeira vez ao Brasil com apresentação única em São Paulo

O grupo feminino de k-pop EVERGLOW trará para o Brasil a turnê 2024 EVERGLOW US & LATAM TOUR . O sexteto fará única apresentação em São Paulo, no dia 13 de outubro, no Terra SP.

Os ingressos para o show 2024 EVERGLOW US & LATAM TOUR em São Paulo custam a partir de R$190 e serão vendidos a partir das 12h do dia 6 de julho (sábado), exclusivamente pela internet no site da Shotgun. Entre os dias 2 a 4 de julho haverá pré-venda para os clientes do Clube Fidelidade Galaxie. Haverá opções de ingressos promocionais para quem fizer a doação de 1kg de ração para cães ou gatos no dia do evento. Além dos ingressos para o show, estarão disponíveis dois pacotes VIP que incluem acesso para eventos de interação com o EVERGLOW e produtos oficiais.

O EVERGLOW é um grupo feminino formado em 2019 pela gravadora Yuehua Entertainment, composto pelas cantoras SIHYEON, E:U, MIA, ONDA, AISHA e YIREN. O grupo fez sua estreia com Arrival of Everglow, que trouxe como single “Bon Bon Chocolat”, que se tornou um dos hits das garotas. Desde a estreia, o grupo chamou a atenção do público, com o álbum estreando no 6º lugar da parada musical Gaon da Coreia do Sul e a faixa principal alcançando a 6ª posição no Billboard World Digital Song Sales, da principal lista musical dos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, o grupo lançou hits como “DUN DUN”, “LA DI DA”, “Adios” e “Pirate”, com videoclipes que acumulam centenas de milhões de visualizações no YouTube. O trabalho mais recente do grupo é ZOMBIE, em que o grupo trabalhou com o The Stereotypes, renomados produtores que já trabalharam com nomes como Bruno Mars, Silk Sonic, Ne-Yo e Justin Bieber.

A turnê 2024 EVERGLOW US & LATAM TOUR acontece após apresentações bem sucedidas do grupo nos Estados Unidos e no México no ano passado. A turnê deste ano, além da primeira visita do grupo ao Brasil, também terá nove datas nos Estados Unidos e uma apresentação no Chile.

CONFIRA O SERVIÇO COMPLETO – 2024 EVERGLOW US & LATAM TOUR in São Paulo:

SÃO PAULO – SP

Data: 13 de outubro de 2024 (domingo)

Local: Terra SP (Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande)

Horário: 20h (abertura de portões às 18h)

Classificação: 18 anos. Menores com 16 e 17 anos poderão entrar desacompanhados, desde que portem autorização por escrito, assinada exclusivamente pelos pais, tutores, curadores ou responsáveis. Confira o modelo de autorização, conforme o artigo 10º da Portaria do Ministério da Justiça no 502, de 24 de novembro de 2021.

Menores com idade igual ou inferior a 15 anos poderão entrar apenas acompanhados dos responsáveis.

Pré-venda para clientes do Clube Fidelidade Galaxie: Entre 11h do dia 2 de julho até 20h do dia 4 de julho (mediante disponibilidade).

Abertura de vendas para o público geral: 6 de julho (sábado), às 12h

Onde comprar: https://shotgun.live/events/2024-everglow-us-latam-tour-pulse-heart-in-sao-paulo

Formas de pagamento: Débito, crédito, PIX. Parcelamento em até 12x no cartão de crédito. Para boleto, entre em contato com o e-mail contato@hwstar.com.br.

Valores dos ingressos (sujeito a taxa de conveniência):

VVIP HEART (inclui ingresso para o setor Pista Premium do show + acesso para o Soundcheck + Entrada antecipada + Foto Individual* 1:1 + Hi-touch + Kit de produtos oficiais VVIP**): R$1.470 (meia-entrada e social) | R$1.840 (inteira)

VIP PULSE: (inclui ingresso para o setor Pista Premium do show + acesso para o Soundcheck + Entrada antecipada + Hi-touch + Kit de produtos oficiais VIP***): R$950 (meia-entrada e social) | R$1.320 (inteira)

Pista Premium: R$370 (meia-entrada e social) | R$740 (inteira)

Pista: R$240 (meia-entrada e social) | R$480 (inteira)

Mezanino 1: R$320 (meia-entrada e social) | R$640 (inteira)

Mezanino 2: R$190 (meia-entrada e social) | R$380 (inteira)

Os setores Pista Premium e Mezanino 1 possuem área reservada para Pessoas com Deficiência (PcD).

Cada Foto Individual será tirada com 1 (uma) das integrantes do EVERGLOW e 1 (um) participante. A escolha da integrante deve ser feita na hora da compra do ingresso.

O kit de produtos para o pacote VVIP HEART inclui necessaire mesh pouch + chaveiro, photocard exclusivo, mini pôster, ingresso especial (haverá algumas opções autografadas, entregues aleatoriamente) + tirinhas de fotos estilo cabine + porta-cartão fotográfico + copo reutilizável.

O kit de produtos oficiais para o pacote VIP PULSE inclui necessaire mesh pouch, photocard exclusivo e mini pôster.

Os produtos oficiais serão oferecidos pela empresa responsável pela carreira do EVERGLOW e estão sujeitos à alteração.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

– Para os pacotes VVIP e VIP, o valor da meia-entrada se aplica apenas ao valor referente ao ingresso para o show incluso no pacote e não aos serviços de interação e demais benefícios do pacote.

– Participantes que tiverem os pacotes VVIP e VIP terão entrada antecipada na casa de shows, às 17h, com tempo de tolerância de chegada até às 17h15. O Soundcheck (Passagem de Som) acontecerá às 17h30 e participantes que não comparecerem no horário não terão direito ao reembolso. Caso haja alteração no horário do Soundcheck, os participantes serão informados antecipadamente no e-mail de compra do ingresso.

– Pessoas com atendimento prioritário segundo a lei federal n.º 10.048/2000, sendo pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida, doadores frequentes de sangue e seus acompanhantes, terão atendimento prioritário conforme o horário de acesso de seu respectivo ingresso. Caso cheguem ao local do evento após o início da abertura de portões, serão atendidas imediatamente após a conclusão do atendimento que estiver em andamento.

– A sessão de Fotos Individuais e o Hi-touch acontecerão após o fim do show. A foto será tirada com uma integrante do EVERGLOW (escolhida na hora da compra do ingresso).

– O ingresso social pode ser adquirido por qualquer pessoa, mediante doação de 1kg de ração para cães ou gatos a ser entregue no dia do evento (não são aceitos pacotes a granel).

– Em caso de arrependimento da compra, o cancelamento do ingresso deverá ser, obrigatoriamente, solicitado em até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data da efetivação da compra. Para ingressos adquiridos em prazo inferior a 07 (sete) dias da realização do evento, o prazo máximo de cancelamento é de 48 horas antes da realização do mesmo. Cancelamentos solicitados no dia da realização do evento não serão acatados.

– No valor de todos os ingressos, é cobrada uma taxa de conveniência no valor de 12,5% do pedido, no ato da compra. Esse valor é referente ao serviço prestado pela Shotgun de venda e gerenciamento dos ingressos e não é reembolsável.

– A Highway Star não se responsabiliza por ingressos adquiridos em pontos de venda não oficiais.

ATENÇÃO!

Para entrada no evento, é OBRIGATÓRIA a apresentação de um documento oficial e original com foto. São aceitos como documentos de identidade:

– Carteira expedida por órgão público, válida, por lei, como documento de identificação pessoal em todo território nacional;

– Carteira de identidade expedida por comando militar, bombeiros e polícia militar;

– Carteira nacional de habilitação (CNH);

– Carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador de profissões regulamentadas por lei;

– Carteira de trabalho e da previdência social (CTPS);

– Passaporte.

Qualquer outro documento que não esteja entre os citados acima NÃO garante a entrada no evento. Documentos digitais serão aceitos desde que emitidos pelos respectivos órgãos públicos.

Participantes que não apresentarem a documentação não poderão participar do evento e não terão direito ao reembolso.

Segundo as leis federais, estaduais e municipais, terão direito ao benefício da meia-entrada:

Em São Paulo:

– Estudantes do território nacional de instituições públicas ou privadas da Educação Básica, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Superior, Especialização, Pós-graduação (stricto ou lato senso), Supletivo e Técnico Profissionalizante, seja na modalidade presencial, híbrida ou virtual;

– Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário;

– Pessoas de 15 a 29 anos de baixa renda inscritos no CADÚNICO com renda mensal de até dois salários mínimos;

– Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

– Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais;

– Professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares do quadro de apoio da rede pública estadual e municipal de ensino do estado de São Paulo;

– Aposentados.

Além dos beneficiados por lei, a meia-entrada estará disponível para membros do clube de vantagens Galaxie da Highway Star.