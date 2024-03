Eventual eliminação no Paulista pode tirar São Paulo da Copa do Brasil 2025

Vencer o Ituano na última rodada pode valer mais para o São Paulo do que apenas a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista: é um caminho para garantir sua vaga na Copa do Brasil de 2025.

Em uma hipotética eliminação são-paulina, por exemplo, a Portuguesa estaria à frente do Tricolor na classificação geral por ter avançado para as quartas.

Os semifinalistas garantem vaga automaticamente, enquanto o quinto espaço é preenchido pelo eliminado nas quartas com melhor campanha. O São Paulo pode ser eliminado na fase de grupos com pontuação maior do que três dos classificados para o mata-mata, mas isso não conta.

Em caso de eliminação, o São Paulo, para efeitos de regulamento por vaga na Copa do Brasil, teria a nona melhor campanha, atrás dos oito classificados. Sem o Corinthians entre finalistas, somente três vagas poderiam ‘descer’ diante dos clubes se classificando por outros meios: Palmeiras e Red Bull Bragantino via Brasileirão ou Copa do Brasil, e Santos, Novorizontino e Ponte Preta, caso carimbem vaga nas quartas, via título da Série B.

Para estar no torneio no ano que vem sem depender de ninguém, o São Paulo tem três alternativas. A primeira é chegar até a semifinal do Paulistão, a segunda é vencer a Copa do Brasil deste ano e a terceira é se classificar para a Copa Libertadores via Brasileirão. Uma última alternativa seria disputar a Copa Federação Paulista de Futebol, que concede ao campeão uma vaga no torneio nacional.

Vencer o Ituano e se classificar em primeiro pode já garantir a vaga na Copa do Brasil mesmo em caso de eliminação nas quartas se nenhum outro líder de grupo for eliminado. Nesse cenário, o Tricolor provavelmente ficaria com a vaga de melhor campanha entre os finalistas, com 22 ou 23 pontos.