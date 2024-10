Eventos nas Etecs e Fatecs celebram mês da tecnologia no CPS

Entre os meses de outubro e novembro, as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) promovem as tradicionais semanas tecnológicas, com programações repletas de atividades para incentivar a pesquisa aplicada e despertar o interesse dos jovens pela ciência, tecnologia e inovação.

As semanas tecnológicas fazem parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Instituída pelo Governo Federal, em 2004, a ação é celebrada todos os anos, no mês de outubro. Os eventos são uma oportunidade para que estudantes, professores e profissionais possam ampliar conhecimentos e trocar experiências. Entre as atividades realizadas, virtual e presencialmente, estão: apresentação de trabalhos acadêmicos, palestras, mesas-redondas, workshops e cursos.

Tecnologia em festa

Algumas unidades já adiantaram as atividades para o mês de setembro, como a Fatec São Sebastião que sediou o terceiro Simpósio Internacional de Ciência e Tecnologia. Já a Fatec Guaratinguetá organizou a 18ª Semana de Tecnologia, que ofereceu uma série de palestras e oficinas para preparar os alunos para o mercado de trabalho. A Fatec Tatuapé promoveu a 13ª Semana de Tecnologia e a sétima edição do Dia da Cultura, onde estudantes, profissionais e empresas do setor abordaram as atualizações sobre as últimas tendências do mercado.

A Feira Tecnológica da Etec de Cerqueira César (Feetec) contou com uma exposição de projetos de alunos e empresas do ramo do agronegócio. A Fatec Mauá promoveu a Semana da Tecnologia com palestras e exposições de trabalhos de conclusão de curso (TCC) de alunos. Já em Itatiba, a Etec Rosa Perrone Scavone organizou a primeira Maratona Raven de Programação, evento que busca treinar habilidades e competências dos alunos para resolução de problemas, por meio do desenvolvimento de programas.

Confira a seguir programação preparada por diversas Etecs e Fatecs, em várias regiões do estado. As unidades estão listadas por ordem alfabética de município.