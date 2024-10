Eventos corporativos ganham espaço no Boteco São Bento de Santo André

O Boteco São Bento, unidade de Santo André, se consolida também como um destino ideal para eventos corporativos, oferecendo pacotes personalizados para empresas. Com duração de quatro horas, o serviço inclui bebidas, dois tipos de pizzas e cinco variedades de petiscos, ao valor de 220,00 reais e taxa de serviço por pessoa. A proposta é proporcionar um ambiente descontraído e acolhedor para confraternizações e reuniões de fim de ano, em um espaço que une gastronomia singular e muita música.

Entre as bebidas do cardápio que podem ser selecionadas estão água com e sem gás, refrigerantes, sucos, cerveja long neck (Budweiser, Stella Artois, Spaten e Beck´s), chopp (Brahma, Stella Artois), caipirinha de vodka nacional, gin tônica e Aperol Spritz. Os drinks são estrelas à parte, já que trazem assinatura exclusiva do mixologista Laércio Zulu, um dos grandes nomes da coquetelaria nacional.

Já na gastronomia, na forneria, as clássicas pizzas do cardápio incluem mussarela e portuguesa, além dos tradicionais e queridos petiscos que podem ser escolhidos entre as opções mandioca frita, batata frita, batata frita trufada, pastéis mistos, bolinho de costela bovina, bolinho de abóbora com carne seca, polenta frita com ragu de linguiça, dadinho de tapioca, isca de peixe empanada na panko servida com molho tártaro, canapés de carpaccio, coxinha de frango com catupiry, iscas de frango crocante servidas com molho curry, frango à passarinho servido com limão, tostadas ou filé mignon aperitivo com molho madeira e cesta de pães.

Para mais informações, detalhes do orçamento e reservas basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo formulário disponível pelo site https://botecosaobento.com.br/#eventos.

Serviço

Boteco São Bento – unidade Santo André

Endereço: Rua das Bandeiras, nº 16.