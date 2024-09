Evento reúne 5 maiores influenciadores do Brasil no ABC

Em um mundo onde os consumidores confiam mais em pessoas do que em marcas, os influencers lideram a comunicação e a publicidade.

Para discutir o tema a Strong Business School realizará a oitava edição do Colóquio Reflexões Sobre o Mercado, que abordará o tema “Influencers”. O evento será realizado no dia 19 de setembro de 2024, às 19h, no auditório da Unidade Santo André.

Com vagas limitadas, o evento é uma oportunidade única para gestores, empresários, profissionais de marketing e estudantes explorarem a intersecção entre publicidade e o poder de influência das redes sociais.

Por que participar?

Além de discutir o futuro da publicidade com alguns dos principais nomes da criação de conteúdo no Brasil, os participantes terão a chance de entender o poder transformador dos influenciadores no comportamento de consumo, em um cenário que está redefinindo as estratégias de marketing e priorizando a autenticidade e uma relação nova entre empresas e consumidores.

O mercado de influenciadores movimentou mais de US$ 21 bilhões globalmente em 2023, consolidando-se como um dos pilares da publicidade moderna. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube são os novos palcos onde as marcas competem por atenção, e os criadores de conteúdo, com suas audiências cativas, moldam comportamentos e ditam tendências.

Cinco influenciadores renomados compartilharão suas experiências e insights, revelando como transformaram suas presenças digitais em veículos de comunicação poderosos, capazes de conectar marcas e consumidores de com sucesso. São eles:

Ana Chiyo: Criadora de conteúdo com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, conhecida por seu humor, autenticidade e versatilidade.

Arthur Viana: Especialista em cultura nerd e geek, com 1,5 milhão de seguidores no YouTube e TikTok, Arthur se tornou referência no entretenimento digital.

Julia Saidel: Diretora e cofundadora da Novelo Produções, agência que conecta marcas e influenciadores de forma estratégica.

Keen Arakaki: Apresentador do @GuiaGrandeABC, com mais de 600 mil seguidores, Keen explora o melhor da cultura e atrações do ABC Paulista.

Malu Marques: Uma das principais booktokers do Brasil, Malu é especialista em conteúdo literário, engajando uma comunidade apaixonada por livros.

Serão discutidos os tópicos:

Construção de Marca Pessoal: Estratégias que transformam criadores de conteúdo em marcas vivas, gerando confiança e engajamento.

Engajamento com o Público: Ferramentas e táticas para criar conexões genuínas com seguidores e manter relações duradouras.

O Papel dos Influenciadores nas Estratégias de Marketing: Como marcas globais estão integrando influenciadores a suas campanhas para alcançar novos públicos e fortalecer sua presença digital.

Impacto no Comportamento de Consumo: Estudos mostram que 70% dos consumidores são influenciados por opiniões de influenciadores antes de realizar uma compra.

Ética e Transparência: A responsabilidade dos influenciadores em relação à transparência com seus seguidores e o impacto de conteúdos patrocinados no comportamento de consumo.

Futuro dos Influencers: Com a evolução constante das plataformas digitais, quais serão as próximas tendências para esse mercado?

Mediação:

O evento será mediado por Edson de Paiva Dias, professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Strong Business School, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.

E Cláudio Cesar Gonçalves, doutor em Ciências da Comunicação pela USP e referência em artes e publicidade.

O evento é gratuito e aberto ao público, com emissão de certificado de participação.

As vagas são limitadas!

Serviço:

VIII Colóquio – Reflexões Sobre o Mercado: Influencers

Local: Strong Business School – Auditório

Av. Industrial, 1455 – Jardim, Santo André

Data: 19/09

Horário : 19h

Inscrição