Evento que antecede G20 conta com diferentes recursos de acessibilidade: uma experiência completa para todas as pessoas

Na próxima quarta-feira, 13 de novembro, acontece o D20, um encontro realizado pelo Instituto Jô Clemente (IJC) sobre a inclusão de pessoas com deficiência nos espaços de debate político. Diversos recursos diferenciados de acessibilidade estarão presentes em todos os momentos do evento para garantir que todas as pessoas tenham acesso aos conteúdos apresentados e participem das discussões

O D20 terá tradução para libras, gestuno (língua de sinais internacional), audiodescrição, estenotipia (transcrição das falas em textos em tempo real), transmissão ao vivo com acessibilidade pelo YouTube do Instituto Jô Clemente (IJC), tradução simultânea, materiais em braile e abafadores estarão disponíveis para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que estiverem participando presencialmente. Os recursos estarão disponíveis em português e inglês.

Realizado pelo Instituto Jô Clemente (IJC) e com o apoio da Disability Rights Fund (DRF), o D20 irá impulsionar a presença das pessoas com deficiência no D20 e em outras esferas de governança global. O evento se destaca pelo compromisso com a acessibilidade, proporcionando uma experiência inclusiva aos participantes. Além disso,o encontro com a parceria da ANDI – Comunicação e Direitos; CDD – Centre for Citizens with Disabilities; Instituto Alana; NCPD – National Council of and for Persons with Disabilities; e VNDI – Vidas Negras com Deficiência Importam e outras 42 Organizações parceiras.

Alguns temas que serão abordados no D20 são a participação política e a inclusão de pessoas com deficiência nos temas centrais do G20, como justiça climática, educação, tecnologia e acesso à saúde. Esse esforço inclusivo reflete a missão do IJC de fortalecer a participação ativa das pessoas com deficiência nos espaços de tomada de decisão, ampliando sua influência nas pautas globais e promovendo um desenvolvimento mais justo e sustentável.

Informações

Data: 13/11 (quarta-feira)

Local: Edifício RB1 – Avenida Rio Branco, nº 1, Centro, Rio de Janeiro – VAGAS PRESENCIAIS LIMITADAS.

Horário: das 8h às 17h30

Sobre o Instituto Jô Clemente (IJC)

O Instituto Jô Clemente (IJC) é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que há mais de 63 anos promove saúde e qualidade de vida às pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, além de apoiar sua Inclusão Social e a Defesa de seus Direitos, disseminando conhecimento por meio de pesquisas científicas. Com o pioneirismo e a inovação como premissas, propicia o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favorecem a escolaridade e o Emprego Apoiado, e oferecer assessoria jurídica às famílias sobre direitos das pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo.



Pioneiro no Teste do Pezinho no Brasil e credenciado pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem Neonatal, o Laboratório do Instituto Jô Clemente (IJC) é o maior do Brasil em número de exames realizados e oferece atualmente 100% do Teste do Pezinho Ampliado na rede pública do município de São Paulo e quase 70% dos exames do Teste do Pezinho no Estado de São Paulo. O diagnóstico precoce abrange cerca de 50 doenças, incluindo dezenas de condições raras e 7 doenças (toxoplasmose, a sétima doença, em fase de implantação). É também um centro de referência no tratamento de fenilcetonúria, deficiência de biotinidase e hipotireoidismo congênito, doenças detectadas no Teste do Pezinho que podem evoluir para a Deficiência Intelectual se não tratadas corretamente.



Além disso, o IJC produz e difunde conhecimento sobre Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras. Tem como foco neste eixo apoiar e desenvolver projetos de pesquisa aplicada, tecnológica e de inovação, em parceria com órgãos públicos ou privados e instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de gerar conhecimento para estudos, informações para as pessoas, produtos e serviços para esta população.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 5080-7000 ou pelo site do IJC (ijc.org.br), o 1º do Brasil com 100% de acessibilidade.