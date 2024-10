Evento no Consórcio ABC debate uso de tecnologia na construção

O auditório do Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu na segunda-feira (30/9) servidores públicos da região para ampliar os conhecimentos dos profissionais sobre a metodologia de Modelagem da Informação na Construção (BIM, da sigla em inglês Building Information Modeling). O workshop foi realizado em parceria com o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (Seesp).

O BIM é um conjunto de tecnologias e processos que visa facilitar todas as etapas de um projeto, incluindo planejamento, orçamento, construção e manutenção. A programação do evento abordou questões como a necessidade do planejamento para o sucesso da implementação de novos equipamentos públicos, engenharia digital e gestão da informação para um processo licitatório objetivo.

Os temas foram debatidos pelo vice-presidente do Seesp, Fernando Palmezan, e contou com apresentações de Márcia Dóring, Rosângela Castanheira e Mauro Silva Júnior, especialistas na metodologia.

Coordenadora de Programas e Projetos do Consórcio ABC, Sandra Malvese ressaltou que uso do modelo BIM permite ao mesmo tempo a otimização do fluxo de trabalho e uma maior eficiência nos projetos. “O uso do BIM tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente com a entrada em vigor da nova Lei de Licitações. Como a nova norma dá preferência ao BIM para obras e serviços de engenharia e arquitetura, é fundamental que os servidores públicos estejam capacitados em relação a essa metodologia”, afirmou.

O secretário-executivo do Consorcio ABC, Aroaldo da Silva, pontou que a entidade regional atua historicamente visando à atualização dos servidores públicos. “A construção civil é um dos setores mais importantes para a economia do Grande ABC. O BIM é uma ferramenta inovadora não só para engenheiros e arquitetos, mas traz impactos inovadores para a vida da nossa população”, destacou.