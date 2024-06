Evento na Florestan Fernandes debate desafios de mães de filhos trans

A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, recebe nesta quarta-feira, 5 de junho, às 19h, o encontro ‘Manto da Transição: diálogos de amor e respeitos LGBT+’. O evento acontece no auditório da instituição, que fica na rua Manoel da Nóbrega, 1149, no Centro.

O encontro, aberto a todos os interessados no tema, terá a participação da escritora e dramaturga Adélia Nicolete, autora do livro ‘Manto da Transição: Narrativas Escritas e Bordadas por uma Mãe de Trans’. Na publicação, Adélia aborda a questão da transição de gênero por meio do entrelaçamento de suas próprias experiências enquanto mãe de um homem trans e o relato de outras mães. O livro também faz uma interseção sensível entre a literatura, as artes visuais e as experiências pessoais.

O evento, que abre a programação especial pelo Mês do Orgulho LGBTQIA+ preparada pela Prefeitura de Diadema, é resultado da parceria entre a Coordenadoria de Cidadania e Diversidades e a Fundação Florestan Fernandes.

Como explica Robson de Carvalho, responsável pela Coordenadoria, Adélia vai mediar o encontro e conduzir um bate-papo a partir de entrevistas com mães de homens trans. “A ideia é abrir uma ampla discussão sobre as vivências dessas pessoas e seus familiares de modo a contribuir para esse debate, que ainda é pouco realizado na sociedade”, afirma. O bate-papo é aberto a todos.

Dia Trans

Um dos serviços da Prefeitura de Diadema voltado ao público trans e seus familiares é o Ambulatório DiaTrans, que fica no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso.

No local são disponibilizadas consultas médicas e de outras categoriais profissionais, respeitando as necessidades e especificidades de cada indivíduo.

Além disso, também há grupos terapêuticos para usuários e famílias. Já o processo de terapia hormonal, conhecido como processo transexualizador, é realizado em pessoas com idade mínima de 16 anos.

Serviço:

Ambulatório DiaTrans / Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso

Avenida Antônio Piranga, 700 – 2º andar – Centro.

Tel.: (11) 4043-8093 – WhatsApp (11) 913195659

E-mail: diatrans@diadema.sp.gov.br

Funcionamento: Grupo de Entrada (acolhimento inicial), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.