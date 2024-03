Evento inédito leva para a Avenida Paulista o único jardim de insetos do Brasil

Pela primeira vez, o Shopping Pátio Paulista sedia exposição itinerante de cunho educativo e científico voltado ao mundo dos insetos. Autorizado pelo IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, a mostra conta com a chancela do Instituto Biológico de São Paulo, responsável pelo acervo. O empreendimento, que fica no coração da cidade e tem no DNA forte apelo cultural e educacional, compartilha com os clientes essa inédita coletânea de insetos que ajudam a manter a saúde do planeta.

O Museu do Instituto Biológico, em São Paulo, cede parte da exposição “Planeta Inseto” para mostrar ao público, que frequenta o Pátio Paulista, uma exposição diferente com espécies que fazem toda a diferença no seu habitat natural. Com insetos reais, a mostra retrata de forma lúdica e interativa, os diversos aspectos sobre esses pequenos seres. A exposição pretende sensibilizar o público para a importância dos insetos na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. O Planeta Inseto terá vários ambientes que mostrará a forma como vivem na natureza, afirma Harumi Hojo, pesquisadora e coordenadora do Planeta Inseto.

A mostra educativa conta com vários ambientes para apresentar quem são os insetos e a sua evolução no meio ambiente. Para conhecer um pouco mais sobre a história do Instituto Biológico, o visitante terá uma área específica com mais informações.

“Mais uma vez, o Pátio Paulista se posiciona como polo cultural na avenida Paulista e apresenta uma mostra inédita sobre a importância dos insetos na existência do ser humano. Com o objetivo de levar conhecimento e cultura acessível ao público, o empreendimento aproveita o começo do ano letivo para as crianças aprenderem brincando de forma criativa e interativa”, convida Gabriel Lima, gerente de Marketing do Shopping Pátio Paulista.

O mundo dos Insetos

Os insetos são considerados o grupo de seres vivos mais numeroso e diverso do planeta e esses organismos podem sobreviver às adversidades, atravessando períodos frios e quentes. Existem cerca de 1 milhão de espécies descritas e, a estimativa é que existam de 5 a 10 milhões de espécies a serem catalogadas. Apesar da grande capacidade de reprodução e notável diversidade, a redução de matas nativas e a eliminação de habitats, causadas pela ação do homem, vêm ameaçando a sobrevivência de determinadas espécies de insetos. Atualmente, várias espécies fazem parte de listas de fauna ameaçadas de extinção.

Ruim com eles? Pior sem eles…

Sem a existência dos insetos, provavelmente o mundo acabaria em algumas décadas. Cerca de 80% dos alimentos de origem vegetal que consumimos são polinizados por animais, a maioria insetos, como abelhas, vespas e borboletas. Todo o solo de plantações e florestas é ou foi enriquecido por invertebrados terrestres, a maioria insetos, os quais reciclam nutrientes a partir de matéria orgânica da superfície do solo, como por exemplo, formigas, cupins, besouros e moscas. Outra curiosidade: inúmeros vertebrados, como muitas aves e alguns mamíferos se alimentam, prioritariamente, de insetos.

“Em tempos de Chikungunya e dengue, essas duas doenças são transmitidas por mosquitos, que podem causar sérios problemas de saúde. Os insetos são capazes de sobreviver e se alimentar nos mais diversos ambientes como plantas, madeiras, néctar e até sangue. Por isso, dependendo da espécie, podem ser benéficos ou maléficos. Por isso, venha conhecer de perto nessa exposição a importância e o significado de cada organismo dentro do meio ambiente, pois cada inseto tem a sua representatividade no planeta”, esclarece o biólogo e educador Mário César Coelho Kokubu.

Abelhas, borboletas e besouros

Os ambientes da exposição vão contemplar caixas entomológicas dos insetos e com interação pelo celular, os visitantes terão mais informações na palma da mão. O bicho-pau, também em uma vitrine viva, é protagonista da mostra que oferece também vários materiais didáticos como displays, vídeos e demais recursos tecnológicos para o melhor entendimento de como vivem esses organismos. A ala sobre a importância médica e veterinária também conta com informações sobre os piolhos, moscas e pulgas.

Passeio educativo no universo dos insetos

O setor educativo da exposição Planeta Inseto busca difundir a importância da Entomologia para os diferentes públicos visitantes desmistificando e aproximando os insetos das pessoas através de diferentes metodologias, que passam desde identificação do grupo até a interação com os insetos presentes na exposição.

Serviço

Exposição “Planeta Inseto” (Gratuita)

Dias: 01/03 a 30/04

Horários: Terça a sábado das 12h às 21h; Domingo e Feriado das 14h às 20h. A exposição é fechada nas segundas-feiras.

Local: Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista – São Paulo (Piso Jardins)

A exposição conta com 03 monitores técnicos para conduzir grupos de 30 pessoas e a duração do tour será de aproximadamente 40 minutos. As descrições sobre cada espaço estarão disponíveis para facilitar a comunicação durante o percurso do trajeto. A exposição não acontece nas segundas-feiras e a entrada é gratuita com agendamento pelo App do shopping.