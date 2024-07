Evento inédito da Bluey agita o Shopping Praça da Moça nas férias

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, inova mais uma vez, ao trazer um evento inédito e exclusivo baseado na série Bluey. A atração estará disponível do dia 05 até 31 de julho e reproduz a casa da personagem e sua família com um conjunto de atividades pensadas para divertir a garotada durante as férias escolares de julho.

A animação “Bluey” retrata uma série de histórias do dia a dia de uma cachorrinha e sua família composta por “Chilli”, mãe, “Bandit”, pai, Bingo, irmã e Bluey, protagonista. Com exemplos de motivação, superação, momentos de alegria, o desenho é de origem australiana e tem sucesso mundial. No Brasil pode ser visto tanto na TV, aberta e fechada, além do acesso aos conteúdos das redes sociais oficiais.

O espaço é instagramável e entre as atrações, todas gratuitas, as crianças poderão curtir atividades de pintura, balanços de mola, escorrega, fazer vários moldes com areia cinética, dentre outras brincadeiras. O horário de funcionamento é de segunda à sábado das 12h às 20h e aos domingos das 14h às 20h.

“Nos empenhamos em buscar as melhores opções de entretenimento para nossos clientes e mais uma vez conseguimos proporcionar uma opção 100% inédita e exclusiva, primeira vez no Brasil, com personagens que as crianças amam”, comenta Daniel Lima, gerente de Shopping Praça da Moça.

Serviço: Bluey

Data: de 05/07 até 31/07.

Horário: De segunda a sábado das 12h às 20h e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Onde: Praça de eventos do Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.