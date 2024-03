Evento gratuito em São Bernardo celebra a Semana Mundial do Sono

No próximo sábado (16), das 8 às 13 horas, o Parque Raphael Lazzuri, em São Bernardo do Campo, receberá um evento com atividades em comemoração à Semana Mundial do Sono. A ação é aberta ao público e está sendo organizada por especialistas do Grupo de Estudos e Pesquisa Respiratória na Atenção Primária (Gepraps) do Centro Universitário FMABC.

Estão programadas ações de conscientização, com banners e entrega de cartilhas informando a importância e oferecendo dicas para um repouso saudável. Também estão previstos treinos de yoga e meditação, práticas que auxiliam a relaxar o corpo e descansar de maneira mais plena.

As ações são promovidas desde 2015 pela Associação Brasileira do Sono (ABS), integrando atividades didáticas para profissionais da saúde e também para a população geral. O tema da edição deste ano da campanha é “Oportunidade de Sono a Todos para Saúde Global”.

Além do evento aberto ao público no Parque Raphael Lazzuri, a regional da ABS no Grande ABC também promoverá uma palestra voltada a profissionais da saúde no anfiteatro do hospital Mário Covas na próxima sexta-feira (15), às 11h30. Com presença do psiquiatra Rafael Lourenço e da pneumologista Viviane Passini, a palestra irá trazer orientações sobre higiene do sono, explicando mitos e fatos relacionados ao descanso, com apresentação de caso relacionado ao tema.

A médica Milena Torres Campanholo, responsável pelo ambulatório de sono na Disciplina de Otorrinolaringologia da FMABC, explica a importância desses eventos para a região: “Distúrbios como a apneia do sono e a insônia são altamente prevalentes na população, mas o diagnóstico ainda é baixo, seja pela dificuldade do paciente de entender seus sintomas como algo relacionado a uma doença em si, seja pela carência de informação sobre doenças do sono na formação dos profissionais de saúde”.

Segundo dados de um estudo epidemiológico realizado na cidade de São Paulo, a prevalência da apneia obstrutiva do sono na população adulta é de 33%, e 45% das pessoas queixam-se de dificuldade para dormir ou insônia.

“A gravidade de algumas doenças do sono está relacionada ao surgimento de doenças cardiovasculares, além da interferência em problemas neuropsiquiátricos e metabólicos. A identificação e tratamento desses distúrbios é de suma importância para saúde total. As ações da Semana do Sono são uma maneira de trazer para a população orientações para melhorar a qualidade do sono e identificar possíveis doenças do sono” conclui Milena.

Gepraps e FMABC

O Centro Universitário FMABC é uma das instituições que conta com formação e atendimento específico na área de distúrbios do descanso, tendo em seu quadro profissionais da saúde com atuação em Medicina do Sono. Desde 2006 a FMABC conta com o Ambulatório de Sono da Disciplina de Pneumologia, com realização de atendimento e exames para diagnósticos de doenças do tipo.

O “Gepraps” conta com equipe especializada em cuidado do sono e integra o Centro de Estudos de Saúde Coletiva (Cesco) da FMABC. O grupo assumiu o compromisso de implementar o movimento de Cuidados Adequados à Pessoa com Asma (CAPA) no Brasil. E em breve iniciará o mesmo movimento envolvendo a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).