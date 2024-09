Evento gratuito discute uso da IA no agro com startups e grandes empresas

A inteligência artificial tem revolucionado a agricultura brasileira nos últimos anos, levando mais produtividade, economia e sustentabilidade para o campo. Para aprofundar as discussões sobre este tema tão atual e relevante, a Grão Direto – plataforma digital que conecta produtores rurais e compradores de grãos – promove, com apoio da BASF, o fórum Inteligência Artificial no Agronegócio. O evento acontece no próximo dia 12 de setembro, a partir das 13h, no State Innovation Center, em São Paulo-SP.

O encontro, que também tem apoio de Microsoft, PwC e ADM, será uma imersão com especialistas para discutir como a IA já está mudando as rotinas do agronegócio hoje.

“Inteligência artificial é um assunto do momento também no agronegócio. Os últimos grandes congressos mundiais do agro e de inovação trouxeram à tona esta forte tendência, e o evento será uma grande oportunidade para se atualizar sobre tudo que está acontecendo hoje com a inteligência artificial no agronegócio”, comenta Mirella Lisboa, Head do AgroStart, a plataforma global de inovação aberta da BASF.

Ao todo serão realizadas uma palestra e três rodas de conversa. A palestra, que terá o tema “Imersão em IA”, será apresentada por Fred Marques – co-fundador e CTO da Grão Direto, parceira do AgroStart – e contará também com uma dinâmica com o público presente.

A primeira roda de conversa colocará os participantes em contato com histórias de sucesso e insights das agtechs Grão Direto, SmartAgri – especializada em tecnologias para o agronegócio – e Aimirim – empresa de engenharia para a indústria criada dentro da Universidade Federal de Uberlândia-MG –, com mediação da ADM, líder global em nutrição.

A segunda conversa terá participação de duas gigantes do agronegócio, a Aliança Agrícola do Cerrado – do Grupo Sodrugestvo, um dos líderes mundiais do setor – e a BASF, para discutir as atuais e futuras aplicações da inteligência artificial no agronegócio. A mediação será feita por Amanda Tajes, Digital Sales Architect na Microsoft.

No terceiro bate-papo, expoentes de outros setores relevantes também realizam valiosas trocas sobre a utilização de inteligência artificial nos dias atuais e as principais tendências para o futuro. Participam desta conversa representantes de iFood, Raízen e Bosch, com moderação da PwC.

“Estamos vivendo um momento único na transformação digital do agronegócio. A inteligência artificial não é mais uma promessa do futuro, mas uma realidade que está moldando o presente. No evento, teremos a oportunidade de explorar como a IA pode otimizar operações, gerar insights valiosos e impulsionar inovações no setor agro. Estou empolgado para compartilhar como a Grão Direto está liderando essas mudanças e para ver o impacto que essa tecnologia pode ter nas rotinas de nossos parceiros e clientes”, comenta Fred Marques, Cofundador e CTO da Grão Direto.

O evento tem vagas limitadas, e as inscrições podem ser realizadas aqui.