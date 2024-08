Evento gratuito de Hot Wheels em SP

A quarta edição do concurso global Hot Wheels Legends ganha, pela primeira vez, uma final sediada no Estado de São Paulo, aberta ao público e totalmente gratuita. Com quatro figuras influentes do mundo automotivo e do entretenimento do Brasil, os jurados serão responsáveis por definir o representante brasileiro na competição que busca encontrar o próximo carro a ser transformado em um modelo em miniatura Hot Wheels.

O grande evento acontece no estacionamento do Shopping Interlagos e será aberto ao público. Os amantes de carros e suas famílias vão poder acompanhar de perto o processo de decisão da nova lenda brasileira Hot Wheels e conhecer os finalistas da lendária competição lendária da marca.

Outras atrações incluem photos opportunities (já pensou transformar o seu carro em um die-cast Hot Wheels? É possível!), música com um DJ, uma loja pop-up com os lendários carrinhos Hot Wheels e um brinde exclusivo especial dessa edição para compras a partir de R$139,90 na RiHappy tanto na loja do espaço quanto na loja do Shopping Interlagos.

A Hot Wheels é o brinquedo preferido dos brasileiros, sendo o mais vendido no País pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o Circana 2024. O time de peso vai avaliar os participantes de todo o Brasil com base em criatividade, autenticidade e espírito de garagem.

Serviço: Hot Wheels Legends – Shopping Interlagos

Data: 31 de agosto e 1º de setembro

Horário: 11h às 20h

Grande final – anúncio do vencedor: 1º de setembro às 17h

Local: Estacionamento do Shopping Interlagos

Endereço: Av. Interlagos, 2255 – Interlagos, São Paulo – SP, 04661-200