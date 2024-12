Evento Geek com concurso de cosplay e tributo aos Mamonas Assassinas agitam o Atrium Shopping

O fim de semana de 14 e 15 de dezembro no Atrium Shopping, em Santo André, se transforma no destino ideal para toda a família, unindo lazer e diversão com o evento HeroMix, que celebra a cultura geek e cosplay, um tributo inesquecível aos Mamonas Assassinas, com a banda Cólica Renal, encontro de multicolecionismo e um aulão de Fit Dance Natalino.

A programação no sábado, (14) começa às 10h, na Praça de Alimentação, no piso 2, com um animado aulão de fitdance natalino em parceria com a Inova Academia, prometendo uma atividade divertida e envolvente para todos os participantes.

No mesmo dia, às 19h, o rock irreverente e inconfundível dos eternos Mamonas Assassinas toma conta do Atrium. O grupo Cólica Renal comanda este tributo aos ‘garotos de Guarulhos’. O repertório traz os grandes sucessos do grupo que fizeram história na música brasileira nos anos 90, com hits como “Vira-Vira”, “Pelados em Santos”, “Uma Arlinda Mulher”, “Sábado de Sol”, entre outros clássicos.

Simultaneamente, no sábado e domingo, das 10h às 22h, o Piso 1 e a Praça de Alimentação viram o centro da cultura geek e cosplay com o evento HeroMix, que reúne o melhor do mundo dos quadrinhos, games, animes, filmes e séries em uma experiência imersiva e interativa, promovendo uma verdadeira celebração da cultura geek.

A programação inclui concurso de cosplay, exposições temáticas, painéis de discussão, oficinas, e uma série de atividades voltadas para todas as idades. Além de proporcionar entretenimento e diversão, o HeroMix também promove a interação entre fãs e profissionais da área, como criadores, artistas e cosplayers renomados.

Tanto no sábado quanto no domingo acontece o ‘Encontro de Multicolecionismo de Veículos em Miniatura’, evento especial para os entusiastas de veículos em miniatura. Durante o encontro, os participantes podem ver de perto coleções incríveis de veículos em miniaturas, plastimodelismo, action figures, cards, pistas, negociação de itens raros e muito mais, das 10h às 23h, no Piso Térreo.

“Cada um desses eventos foi cuidadosamente planejado para oferecer experiências únicas aos nossos visitantes. Nosso objetivo é ser o ponto de encontro de famílias do ABC proporcionando um fim de semana cheio de diversão”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André