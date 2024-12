Evento FIA Girls on Track BR leva 120 meninas ao emocionante universo da Fórmula E

Na sexta-feira, dia 6, o circuito do ePrix de São Paulo no Sambódromo do Anhembi será palco de uma iniciativa educacional destinada a 120 jovens estudantes, com idades entre 12 e 18 anos. Trata-se da terceira edição do programa FIA Girls on Track Brasil, que integra a Fórmula E e homenageia Marcella Assumpção, vencedora da Seletiva de Kart 2023 na categoria cadete.

A programação oferece uma série de atividades imersivas, incluindo workshops e palestras ministradas por profissionais renomados do automobilismo. As participantes terão a oportunidade de explorar as múltiplas carreiras dentro desse setor e receber orientações sobre como ingressar nesse mercado. Divididas em grupos, as estudantes visitarão os boxes das equipes Jaguar TCS Racing, Penske, Envision Racing, Andretti, Porsche e Maserati MSG, proporcionando um contato direto com o ambiente das corridas.

O evento contará com a presença de figuras proeminentes como Karen Silva, mecânica; Mariana Di Sessa, gerente de marketing da Ford Brasil; Stella Santos da ABB; além de Jamile Salomão e Pamela Furquim Daud da Forte Agência e Isabella Katopodis das mídias sociais do CFA e FIA Girls on Track Brasil.

Manoel Belem, responsável pelo programa educacional eKar que envolve a construção de carros elétricos no ensino médio, oferecerá uma palestra sobre a metodologia STEM-PBL (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática – Aprendizagem Baseada em Projetos), promovendo o conhecimento prático nesses campos. As alunas também terão momentos de descontração no pit lane, onde poderão interagir com pilotos e experimentar simuladores de carros da F-E.

Bruna Frazão lidera o FIA Girls on Track Brasil na Fórmula E, atuando na coordenação das atividades para as estudantes. Ela destaca a parceria essencial com a categoria elétrica: “Nós viabilizamos parte das atividades e coordenamos as estudantes”, comenta Bruna. A especialista em marketing esportivo participa também de discussões sobre a presença feminina no automobilismo durante a Sustentability Week na Universidade Federal do ABC.

Bia Figueiredo, presidente da Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) e representante do Brasil na FIA Women In Motorsport Commission, ressalta a importância dessa experiência única proporcionada às jovens: “Para nós é uma honra ter oportunidade de proporcionar esse dia de experiência a mais 120 meninas”, afirma Bia.

Para o próximo ano, a CFA planeja expandir suas atividades com duas edições da Experiência para Estudantes na Fórmula E e na Fórmula 1. Além disso, estão previstos estágios em diversos campeonatos como GP de São Paulo Mil Milhas de Interlagos, Porsche Cup e Stock Car. Outras iniciativas incluem a Seletiva de Kart e participação na Mit Cup com o time FIA Girls on Track Brasil.