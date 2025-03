Evento em SP debate impacto real da inovação liderada por mulheres

O SAS, líder global em dados e IA, abre as inscrições para o SAS Women Empowerement Day, que nesta edição irá celebrar inovações lideradas por mulheres. O evento é gratuito e exclusivo para o público feminino, e neste ano volta a ser realizado de forma presencial, no dia 18 de março, a partir das 8h30, na Casa Pompeia (Avenida Pompeia, 681 – São Paulo).

“Sentimos falta do networking que esse tipo de evento proporciona, não apenas para organizadoras e palestrantes, mas também para o público”, afirma Thais Cerioni, head de marketing e comunicação do SAS Brasil e uma das palestrantes do evento. Com os olhares voltados para inovações lideradas por mulheres, o encontro pretende ir além do empoderamento feminino e busca abordar o impacto real que elas têm causado em empresas e na sociedade por meio de projetos inovadores.

O SAS Women Empowerment Day 2025 proporcionará uma manhã de networking e aprendizado, com painéis que discutirão como fomentar a inovação no ambiente corporativo, otimizando processos e desenvolvendo novos produtos, e como a inovação social, com seu olhar empático e voltado para a comunidade, pode reduzir desigualdades e transformar realidades.

Entre as speakers confirmadas que irão abordar esses assuntos estão a diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, Marcela de Mais; a diretora regional de Geração de Dados de Vida Real e Sistemas de Saúde LATAM na MSD, Suellen Rodrigues; a gerente de projetos da Litro de Luz Brasil, Camila Hammes, e a CEO do Embaixadores da Educação, Guilhermina Abreu.

O evento reforça o posicionamento do SAS em relação a diversidade e valorização da mulher. “O SAS é uma empresa muito reconhecida globalmente por suas práticas de diversidade e inclusão. Sempre fomos pioneiros, tendo consistência ano a ano em premiações, em reconhecimento em relação a DEI. Entendemos que o WED talvez seja a nossa maior ferramenta para reafirmar o que acreditamos para o mercado”, conclui Thais.

Confira aqui a agenda completa do evento e inscreva-se.