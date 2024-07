Evento em Santo André reúne atletas olímpicos, autoridades e entidades esportivas

Neste sábado (29), o Hotel Hilton Garden INN foi palco do Encontro de Líderes e Gestores do Esporte, um evento idealizado pelo Deputado Federal Delegado da Cunha (PP). O evento, que ocorreu das 9h às 12h30, reuniu figuras ilustres do esporte e autoridades para discutir iniciativas e apresentar o Projeto Superação, uma proposta esportiva voltada para jovens de comunidades carentes.

Presenças ilustres e debates relevantes

O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes de associações esportivas e figuras destacadas do esporte brasileiro. Entre os convidados, estavam presentes membros do Ministério dos Esportes e da Associação Deportiva e Cultural CNB, parceiros no desenvolvimento do Projeto Superação. Participaram ainda entidades renomadas como o Instituto Húngaro, Instituto Linse, Judô Budokan de Peruíbe, Pro 360 Patinação, Projeto Kodomo de Karatê de Birigui/SP, Projeto Social Esportivo P9/PlanVoos Handebol, Projeto Superação Capoeira, Projeto Tribo de Judá, Taekwondo São Caetano do Sul e Urbano Fight Team.

Também marcaram presença representantes das prefeituras de Santo André, Valinhos, Vargem Grande Paulista, Monte Azul Paulista e Araçatuba, além do Secretário de Esportes de Santo Antônio da Alegria, Diretor de Esportes e Lazer de Valinhos, SMEL Mogi das Cruzes e a Universidade Federal do ABC.

O objetivo principal foi discutir o futuro do esporte em São Paulo e como projetos sociais podem transformar vidas. O Deputado Delegado da Cunha aproveitou a oportunidade para apresentar as conquistas de seu gabinete em prol do esporte paulista, destacando que é o deputado que mais destinou recursos para o esporte no estado, com a destinação de mais de R$20 milhões para o setor.

Projeto Superação: Transformando vidas através do esporte

Inspirado na própria trajetória do Deputado Delegado da Cunha, que teve sua vida transformada pelo judô, o Projeto Superação busca proporcionar as mesmas oportunidades para crianças e adolescentes de áreas desfavorecidas. Com base no sucesso do Projeto Futuro ao qual o deputado fez parte e que revelou inúmeros talentos, entre eles a medalhista olímpica Maurren Maggi, o novo projeto visa oferecer uma alternativa saudável e promissora para a juventude.

“O esporte tem o poder de transformar vidas. Quando investimos em nossos jovens, estamos construindo um futuro mais saudável, educado e seguro para todos”, destacou Delegado da Cunha durante seu discurso.

Impacto e alcance do projeto

O Projeto Superação já conta com 72 núcleos esportivos em 55 cidades do estado de São Paulo, atendendo mais de 8 mil crianças e adolescentes. Os recursos destinados pelo gabinete do Deputado foram direcionados para 18 entidades esportivas, 11 secretarias municipais de esporte e 5 federações estaduais, beneficiando 16 modalidades esportivas, entre elas judô, karatê, muay thai, basquete e atletismo.

Benefícios comprovados do esporte na sociedade

Estudos e estatísticas reforçam a importância do esporte na vida dos jovens. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), adolescentes que praticam esportes têm 35% menos probabilidade de desenvolver depressão. Além disso, um estudo da Universidade de Illinois revela que estudantes atletas têm uma taxa de conclusão do ensino médio 10% maior do que os não-atletas.

No Brasil, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam uma redução de até 25% na criminalidade juvenil em áreas que oferecem programas esportivos regulares. O esporte não só melhora a saúde física e mental, mas também promove a inclusão social e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida em comunidade.

O Encontro de Líderes e Gestores do Esporte mostrou como iniciativas bem planejadas e executadas podem gerar um impacto positivo significativo na vida de jovens carentes. O Projeto Superação, capitaneado pelo Delegado da Cunha, é um exemplo inspirador de como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação social.

Enquanto novos núcleos esportivos são inaugurados e mais crianças são beneficiadas, o futuro do esporte em São Paulo parece promissor, construindo uma sociedade mais saudável, educada e segura para todos.