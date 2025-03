Evento do iFood chega ao ABC para impulsionar crescimento dos pequenos e médios negócios

A versão presencial do iFood Decola, plataforma de cursos que oferece ferramentas para impulsionar o crescimento dos restaurantes, chega ao ABC Paulista no dia 12 de março, das 10h às 17h. A imersão no universo do delivery será na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo e tem como objetivo ajudar os estabelecimentos a descomplicar a gestão financeira e atrair mais clientes. Além disso, o evento também vai contribuir para potencializar os resultados dos pequenos e médios restaurantes, que hoje representam mais de 75% dos parceiros cadastrados no app.

O iFood Decola é uma plataforma de cursos gratuitos para ajudar a jornada digital dos restaurantes parceiros, com dicas para o dia a dia da operação no delivery. Neste começo de ano, o iFood começou a levar esse conhecimento em formato de imersões presenciais a alguns estados, para facilitar a troca de informações e conhecimento entre a empresa, donos de restaurantes e especialistas em delivery. As turmas são pensadas para uma experiência imersiva, por isso as vagas são limitadas. As inscrições já estão abertas pelo site, com valores promocionais.

Conheça o projeto

Os donos de restaurantes que forem ao evento aprenderão sobre gestão financeira e descobrirão qual é a chave para o sucesso de um restaurante, passando por questões como precificação, faturamento, campanhas, entrega grátis, cupons e outras ferramentas. Além disso, os empreendedores poderão aprender a ter destaque no delivery, com estratégias para atrair clientes e vender mais no iFood em 2025.

“Levar o iFood Decola presencial ao ABC Paulista é mais uma prova do nosso compromisso com o crescimento dos nossos parceiros. O iFood é um hub de soluções tecnológicas e também de conhecimento aos restaurantes. Temos investido em eventos educacionais para facilitar a jornada de digitalização no setor de food service”, afirma Beatriz Pentagna, diretora de Marketing para Negócios do iFood.

Hoje, o iFood, empresa brasileira de tecnologia, conta com 380 mil estabelecimentos parceiros. Em 2024, houve um aumento de quase 60 mil novos empreendedores que uniram forças à plataforma para crescer. Desses, 85% eram pequenos e médios.

Educação no iFood

O iFood investe na agenda de educação para os parceiros, principalmente com foco nos pequenos e médios. Aos novatos na plataforma e até mesmo no universo online, os cursos do Decola têm sido eficientes: há um aumento médio de 23% no número de pedidos nos estabelecimentos que assistem aos módulos educacionais.

Outra iniciativa de sucesso com o objetivo de alavancar o negócio dos parceiros foi a Academia do Delivery, uma série de palestras realizadas presencialmente durante o iFood Move 2024, o maior encontro de restaurantes da América Latina. Com lugares disputados, as aulas em formato de workshop foram uma oportunidade de aprender a aumentar as vendas, ganhar mais visibilidade no aplicativo, tornar a operação mais eficiente e trocar experiências com outros empreendedores. A grande demanda por lugares nessa plenária foi um dos motivos para a realização dos eventos educacionais nos estados.

Inscrição – iFood Decola em São Bernardo do Campo

Local: Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo – Rua 28 de Outubro, 61, Centro

Data: 12/03, das 10h às 17h

Público: 500 pessoas

Segundo Lote: R$ 69,90 + taxas

Para garantir a presença no evento, é preciso comprar por este link.