Evento de moda agita o Morumbi Town Shopping com desfiles de grandes marcas

Na próxima sexta-feira, 04 de outubro, o Max Fashion Day chega ao Morumbi Town Shopping trazendo o melhor da moda infantil e juvenil com lançamentos de grandes marcas. Organizado pelo Grupo YBrasil e pela Pop School, uma escola especializada em marketing de influência, o evento promete uma experiência imperdível para o público, reunindo mais de 70 modelos das agências Max Fama e Models Black, que também fazem parte do grupo. O desfile terá início às 15h, com entrada gratuita.

Com o objetivo de apresentar as novas coleções das marcas parceiras, o evento terá a participação especial da apresentadora e influenciadora Alice Monteiro, que vai desfilar, falar sobre sua carreira e abrilhantar ainda mais a tarde fashion. Entre as marcas parceiras do evento, estão: Fenzza Make Up, RalaKids, Kappes Moda Infantil, Mafessoni Baby & Kids, Trá Lá Lá, MY BK, Lollipopi, Rossnic, e Crtl+Play. São grifes conhecidas por seu estilo inovador e qualidade, que prometem encantar os presentes com suas novas coleções para a próxima temporada.

Para Tatiana Roberto, head de marketing do Grupo YBrasil, a expectativa para o evento é altíssima. “Estamos preparando um desfile incrível, com muita diversidade e inovação. Teremos marcas que se destacam no mercado da moda infantil e juvenil e, com a presença da Alice Monteiro, o evento ganha ainda mais visibilidade. É uma grande oportunidade de mostrar para o público o trabalho das nossas agências de modelos e as tendências que vão marcar o próximo período”, destaca Tatiane.

Com um casting diversificado e looks que trazem o frescor das novas coleções, o Max Fashion Day será uma excelente oportunidade para conhecer as novidades do mercado e acompanhar de perto o talento de jovens modelos que prometem brilhar nas passarelas. As famílias podem aproveitar o desfile em um ambiente acolhedor e descontraído, reforçando o Morumbi Town Shopping como um centro de entretenimento e moda na cidade.

Serviço:

Max Fashion Day

Data: Sexta-feira, 04 de outubro

Horário: A partir das 15h

Local: Morumbi Town Shopping – Piso 2

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, São Paulo

Entrada: Gratuita (sujeito a lotação)