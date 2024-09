Evento de emprego para pessoas com deficiência reúne mais de 1.200 pessoas em SP

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Secretaria Desenvolvimento Econômico, realizou nesta quarta-feira (25) a 2ª edição do evento “Inclusão na Prática”. A ação ocorreu na capital e contou com a presença de mais 1.200 pessoas, que puderam se inscrever no processo seletivo de 11 empresas parceiras.

O objetivo era promover a inclusão no mercado de trabalho oferecendo 650 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A coordenadora do programa Meu Emprego Inclusivo, Silvana Gimenez, falou sobre a importância da ação: “Esse movimento é importante para facilitar a comunicação entre empresas e pessoas com deficiência, já que são profissionais capacitados e preparados para exercer qualquer função no mercado de trabalho”

Victor Luiz de Souza, 42 anos, possui má formação nos membros superiores e inferiores. Para ele, a iniciativa é essencial para sensibilizar os RHs na contratação de profissionais com deficiência. “Um evento como esse é muito importante porque significa a inclusão real da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mostra para as empresas que os profissionais com deficiência devem ser respeitados”.

Outras iniciativas de inclusão para pessoas com deficiência em SP

Na última semana, também foi anunciado a ampliação no número unidades do programa Residência Inclusiva, serviço de proteção social especial de alta complexidade voltado para pessoas com deficiência.

Nesta terça-feira (24), foi realizado o Seminário “Incluir para Avançar: Os caminhos para obter linhas de fomento”, que discutiu mecanismos e estratégias para o fomento de projetos voltados às pessoas com deficiência. O objetivo foi auxiliar entidades e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) a captarem recursos, compartilhando conhecimento técnicos para elaboração de editais e propostas públicas, aumentando as oportunidades de participação das entidades e OSCs.

Já neste sábado (28), haverá um evento especial gratuito no Museu da Inclusão em comemoração ao Dia Nacional do Surdo (26). A celebração será protagonizada pela comunidade surda, com palestras, poesias e artes visuais disponíveis em Libras e português para ouvintes. Com o lema “Celebrando a cultura e a identidade”, a ação também encerra a agenda de comemorações do Setembro Verde, o mês da Luta pela Inclusão.