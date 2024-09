Evento de celebração do retorno do Manto Tupinambá será realizado em 12 de setembro, no Rio de Janeiro

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI), em conjunto com os Ministérios da Educação (MEC) e da Cultura (MinC) e contando com a parceria do Ministério das Relações Exteriores (MRE), irá realizar a cerimônia de celebração pelo retorno do Manto Sagrado Tupinambá ao Brasil em setembro, com a participação de lideranças do Povo Tupinambá.

A cerimônia oficial acontecerá no dia 12, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e contará com a presença do Povo Tupinambá, da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara e demais autoridades do Governo Federal, estadual e municipal, além de outros convidados.

Nos dias anteriores, o Povo Tupinambá irá realizar seus rituais sagrados de vigília, além de visita ao manto em uma sala da Biblioteca Central do Museu Nacional. Todo o evento está sendo organizado em diálogo permanente com o Povo Tupinambá para garantir o direito sagrado dos indígenas em relação ao artefato.

RETORNO DO MANTO – Objeto raro e sagrado para o Povo Tupinambá, o manto retornou da Dinamarca, mais precisamente do Museu Nacional do país nórdico, e chegou ao Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, no dia 11 de julho. A devolução ao país contou com a articulação entre instituições do Brasil e da Dinamarca, incluindo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio da Embaixada do Brasil na Dinamarca, os museus dos dois países e lideranças do povo Tupinambá.

Entre os dias 1º e 4 de abril deste ano, o Ministério dos Povos Indígenas compareceu ao território Tupinambá, na Serra do Padeiro e em Olivença, para cumprir com o processo de escuta junto às lideranças e à comunidade indígena, conforme prega a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O objetivo foi consultá-los sobre a importância e a relação que possuem com o manto ancestral, que tem caráter sagrado, e para viabilizar o contato dos Tupinambá com a peça.

Por meio da Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas (SEART) e do Departamento de Línguas e Memórias Indígenas (DELING), o MPI vem desenvolvendo recomendações e protocolos para que povos indígenas tenham acesso a bens e objetos de suas culturas que estão em museus nacionais ou localizados no exterior.