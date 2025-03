Evento de arte contemporânea RADAR chega à 4ª edição

De 12 a 15 de março acontece na região central de São Paulo a 4ª edição do evento RADAR de arte contemporânea, idealizado pelo trio de artistas Daniela Schiller, Flavia Renault e Mariana Porto, com intuito de fomentar o mercado de forma independente, ao conceberem a mostra como um veículo agregador e transformador para entusiastas, colecionadores iniciantes e tradicionais. O evento reunirá mais de 50 artistas que ocuparão três andares de um antigo prédio de 900m² da Rua da Consolação, que durante anos ficou conhecido como Shopping da Iluminação.

Nesta edição, a RADAR recebeu orientação artística da pesquisadora, curadora e consultora em artes visuais, Julie Belfer Sarian, que soma sua expertise e olhar apurado ao das três sócias da mostra para apresentarem uma seleção de obras bastante diversificada numa montagem “fora do padrão”, como atesta Mariana Porto. De fácil acesso e orientação, em um ambiente informal, porém muito profissional, a quarta edição da Radar vem com um testemunho contemporâneo de abrir as portas para um público ávido em conhecer o que está sendo produzido por artistas em diferentes trajetórias e fases, como Ulysses Bôscolo, Maria Luiza Mazzetto, Carlos Nunes, Vivian Kass entre muitos outros. O valor das obras pode variar de 500 a 30 mil reais.

A escolha do local para a realização do RADAR é sempre um desafio para as organizadoras. Normalmente, a preferência são lugares abandonados para serem reinventados, reocupados. “Por ser um evento cultural de curta duração, queremos que sejam dias que pulse vida, arte e encontros profícuos”, atesta Mariana. O antigo Palácio dos Lustres fechado há três anos traz a coincidência de pertencer a família do artista visual Marcelo Krasilcic (@marcelokrasilcic) , radicado em Nova York desde a década de 90. “Assim que apresentamos a proposta da instalação da RADAR no imóvel, ele se encantou pela sinergia com sua trajetória”, conta Mariana.

“Minha família construiu o prédio e meus pais trabalharam nele por mais de 50 anos. Primeiro como loja de móveis e decoração. Nos últimos 20 anos, transformaram o prédio em um shopping de iluminação que era referência pelo amplo estoque de todos os estilos. A ideia é reformar o prédio esse ano para ateliês de arte” conta Marcelo Krasilcic.

E mais: Música, Gastronomia, Drinks para propiciar bons encontros

Com apresentações musicais ao longo do evento, os visitantes contarão com ambientes lounges, bar para drinks, e um café com cenografia assinada pela artista por Patricia Faragone,, idealizada em conjunto com a AMMA Projetos -escritório de arquitetura de Caio Morbin – parte da união de técnicas em cristal colorido para estímulos sensoriais e encantamento, nos remetendo à memórias afetivas. Neste espaço, Patricia tem as suas habilidades criativas estimuladas a saírem do plano de ideias. O Lustre Sobremesa, por exemplo – recém lançado com exclusividade para a BS Galleria – estará posicionado estrategicamente logo acima da mesa posta, como se os bolos, pudins, flans e muffins, estivessem esperando para degustá-los, como os Pendentes Doces.

Haverá também a participação de alguns serviços que acompanham o segmento das artes, como uma molduraria especializada em restauro, sugestões de montagem e acabamento para as obras que forem adquiridas.

Na programação, palestras e rodas de conversas gratuitas sobre arte e colecionismo

Dia 13.03 (quinta-feira) às 17:30, Julie Belfer Sarian ministrará palestra sobre carreira e metodologia específicas deste mercado de arte.

No último dia do evento, dia 15.03 (sábado) às 11:30 – haverá sessões de “talks temáticos” com colecionadores que trarão reflexões pessoais importantes aos interessados.

A programação completa poderá ser conferida pelo Instagram do evento @radar_arte

Confira a seguir alguns dos artistas da 4ª edição da mostra RADAR:

Carlos Nunes @carlos_nunes2709

Cynthia Loeb @cynthialoeb_art

Guilherme Borsatto @gui.borsatto

Jamile Sayão @jamilesayão

Vivian Kass @kassvivian

Yohana Oizume @Yohanaoizumi

Janet Vollebregt @janetvollebregt

Trompaz @rtrompaz

Maria Luiza Mazzetto @maria_luiza_mazzetto

Ulysses Boscolo @ulyssesboscolo

Orlando Facioli – @orlandofacioli_art

Tupys- @ostupys

Michelle Rosset- @michellerosset_

Marcelo Brasiliense -@mbrasiliense

Luana Lins – @luanalins

SOBRE AS SÓCIAS DA RADAR

Daniela Junqueira Schiller (1968) Formada em arquitetura na FAUUSP, Daniela Schiller trabalha as percepções do universo em várias dimensões – das ciências, da fantasia, das profecias, da cartografia, de passado e futuro da humanidade. Através da pintura e bordado, a artista nos compartilha sobre suas descobertas sobre o céu que nos protege. Exposições coletivas recentes incluem “Presságio “, Vila Madalena, SP; “Quando estou ela ainda não está: quando ela está, eu já não estou”, Jardins, SP. com curadoria de Paula Braga e “Três Marias”, Centro Cultural Correios, Rio de Janeiro, RJ.

@danischiller

Flávia Renault (1971) nascida no Rio de Janeiro é graduada em artes plásticas pela FAAP em 2001, pesquisa as relações entre vida e morte de forma metafórica, explorando o conceito de renascimento. Inspirada nas leis biográficas da Antroposofia de Rudolf Steiner e na natureza, tem uma paixão pela história do Brasil, refletida em dois livros publicados. Com duas exposições individuais e participações em coletivas, realizou também residências em locais variados para estudar a natureza e a fenomenologia de Goethe.

@flaviarenault_art

Mariana Porto (1974) Formada em artes visuais (Faculdade Santa Marcelina) idealizadora do espaço de cultura em SP – Atelier 284. Foi sócia da empresa Objeto Design – na área de desenvolvimento e execução de objetos utilitários e decorativos para o mercado atacadista. Exposições recentes – “Textile Expressions” – A jouney Through American Art” (Flavio Dolce Gallery – New Orleans). “Natural Impression” (Museu Textil). “Imersão no Gênero Feminino” (Mostra coletiva – MAUC Museu de arte contemporânea da UFC) obra adquirida em coleção pública pela instituição

SOBRE A ORIENTADORA ARTÍSTICA, JULIE BELFER SARIAN

Julie Belfer Sarian (Amstelveen, 1978) é pesquisadora, curadora e consultora em artes visuais. Nasceu na Holanda, cresceu no Brasil, se formou em artes plásticas pela School of the Museum Fine Arts, em Boston. Depois de 4 anos em Atenas, em 2006, retornou ao Brasil e ingressou na equipe do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) como arte-educadora. No cargo de relações internacionais, ainda no museu, fez visitas em coleções privadas para políticos e artistas consagrados, entre eles David Rockefeller, Gilberto Gil, Kenzo, Yuko Hassegawa e Mikhail Barishnikov. Finalizou sua carreira no MAM–SP como gerente de negócios e marketing, e na sequência, em 2011, integrou o núcleo de Inovação no Banco Itaú. Em 2014 fundou sua empresa, Arte Contemporânea Vírgula.

SERVIÇO:

RADAR – 4ª EDIÇÃO

DIAS: de 12 a 15 de março (quarta a sábado das 11 às 20:30 )

ABERTURA: quarta-feira, dia 12/03, às 16h

LOCAL: Antigo Shopping da Iluminação I Rua da Consolação, 2037| São Paulo, SP

Entrada gratuita | Amigável aos animais Pets podem visitar estando em coleira.

Instagram:

@radar_arte

A Radar conta com apoio do Instituto Bacuri e Semina