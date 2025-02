Evento altera linhas na região da Cidade Dutra no domingo (9)

A SPTrans informa que, das 17h às 20h de domingo (9), os itinerários de quatro linhas serão alterados durante a realização da Santa Missa de Abertura do Ano Jubilar na Rua Acaccio Fontoura, entre as ruas Frederico René de Jaegher e Mediterrâneo, no Jardim Kioto, região da Cidade Dutra, na Zona Sul de São Paulo.

Confira as alterações:

677V/10 Jd. Alpino – Est. Grajaú

Sentido único: normal até a Rua Gonçalo Soares de França, Rua Accacio Fontoura, Rua Monte Caburaí, Rua São Pedro do Iraxim, Rua Frederico René de Jaegher, prosseguindo normal até a Rua José Solano, Rua Frederico René de Jaegher, Rua Bernardo de Claraval, Rua Pedro Correia Garção, Rua Accacio Fontoura, prosseguindo normal.

6110/10 Conj. Hab. Palmares – Aeroporto

Ida: normal até Rua Accacio Fontoura, Rua Monte Caburaí, Rua São Pedro do Iraxim, Rua Frederico René de Jaegher, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Frederico René de Jaegher, Rua Bernardo de Claraval, Rua Pedro Correia Garção, Rua Accacio Fontoura, prosseguindo normal.

6026/10 Jd. Icaraí – Term. Sto. Amaro

Ida: normal até Rua Accacio Fontoura, Rua Monte Caburaí, Rua São Pedro do Iraxim, Rua Frederico René de Jaegher, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Frederico René de Jaegher, Rua Bernardo de Claraval, Rua Pedro Correia Garção, Rua Accacio Fontoura, prosseguindo normal.

6118/10 Jd. Icaraí – Term. Sto. Amaro

Ida: normal até Rua Accaccio Fontoura, Rua Monte Caburaí, Rua São Pedro do Iraxim, Rua Frederico René de Jaegher, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Frederico René de Jaegher, Rua Bernardo de Claraval, Rua Pedro Correia Garção, Rua Accacio Fontoura, prosseguindo normal.