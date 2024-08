Evandro e Arthur perdem no vôlei de praia e dão adeus a Paris

Evandro e Arthur Lanci perderam para os suecos David Ahman e Jonatan Hellvig, dupla favorita ao ouro, pelas quartas de final do vôlei de praia das Olimpíadas, nesta terça-feira (6).

Mesmo tendo feito uma campanha irregular até então, os suecos mostraram o porquê de serem os líderes do ranking mundial.

Suecos venceram o primeiro set por 21 a 17. O Brasil começou com dificuldade para virar as bolas e os suecos conseguiram abrir vantagem de 4 pontos no início.

Ahman e Hellvig também bateram os brasileiros no segundo set, por 21 a 16. Evandro e Arthur conseguiram dar mais gás na disputa, porém os suecos foram melhores.

Suecos são os números 1 no ranking mundial, mas enfrentam dificuldades em Paris. Eles avançaram como um dos melhores terceiros colocados e venceram apenas uma partida na fase de grupos.

Já Evandro e Arthur, nono lugar do ranking, chegaram às quartas sem perder nenhum set no torneio.

Com a eliminação, o Brasil fica apenas com uma dupla no vôlei de praia em Paris. Nesta quarta-feira (7), às 13h (de Brasília), Duda e Ana Patricia buscam uma vaga na semifinal diante da dupla Tina Graudina e Anastasija Samoilova, da Letônia.