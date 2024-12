EUA se comprometem a reduzir emissões de gases em até 66% até 2035

O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Joe Biden, anunciou uma nova meta climática que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 61% a 66% até 2035, em comparação aos níveis de 2005. Este compromisso está comprometido com o Acordo de Paris, que exige que os países signatários apresentem planos atualizados (NDCs) até fevereiro de 2025. Apesar das tentativas do presidente eleito Donald Trump de reverter políticas climáticas, os especialistas acreditam que os estados podem atingir essa meta ambiciosa. A nova meta se baseia em iniciativas como a Lei de Redução da Inflação e um projeto de infraestrutura voltado para a descarbonização. John Podesta, conselheiro sênior para política climática internacional, expressou confiança na capacidade dos Estados Unidos de alcançar esses objetivos, mesmo diante da resistência possível federal. A Aliança Climática dos EUA, uma coalizão bipartidária, também se comprometeu a alinhar suas políticas com o Acordo de Paris. Para atingir essa meta, será necessária uma colaboração entre os governos federal, estadual e local, além do envolvimento do setor privado . Apesar de os Estados Unidos serem responsáveis por um quinto das emissões globais, ainda enfrentam desafios importantes para cumprir suas metas atuais. Instituições como o Rhodium Group apontam que a trajetória atual pode resultar em uma redução de apenas 46% até 2035. A ministra do Meio Ambiente brasileira, Marina Silva , ressaltou a importância das iniciativas climáticas nos EUA e a necessidade de eliminar rapidamente as emissões. O novo objetivo dos EUA é um passo crucial na luta contra as mudanças climáticas e no fortalecimento da cooperação internacional em busca de um futuro sustentável.