EUA e Putin tiveram diálogo ‘produtivo’ sobre cessar-fogo, diz Trump

A Casa Branca expressou otimismo em relação ao atual cenário de negociações entre Rússia e Ucrânia, afirmando que os dois países “nunca estiveram tão perto da paz”. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou as conversas realizadas entre representantes americanos e o presidente russo, Vladimir Putin, destacando-as como um passo positivo em direção a um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia.

Trump compartilhou suas impressões em uma postagem na rede social Truth Social nesta sexta-feira, 14 de março, elogiando a natureza “boa e produtiva” do diálogo com Putin. O encontro recente entre o Kremlin e o representante dos EUA, Steve Witkoff, em Moscou, foi descrito pelo governo russo como uma oportunidade para compartilhar um “otimismo cauteloso” em relação a um processo de paz.

Apesar do clima positivo manifestado por Trump, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentou críticas contundentes à postura russa. Em suas declarações, Zelensky acusou Putin de tentar prolongar as conversas para continuar o conflito, argumentando que as condições apresentadas pelo líder russo são inaceitáveis e manipuladoras.

No início da semana, a Ucrânia havia aceitado a proposta de cessar-fogo mediada pelos EUA, embora a Rússia ainda não tenha dado sua concordância. Em uma coletiva anterior, Putin se mostrou favorável à ideia de um cessar-fogo, mas impôs uma série de condições que foram consideradas difíceis e não conciliatórias por Zelensky.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer também criticou a abordagem do Kremlin, destacando que o desdém demonstrado pela Rússia em relação às propostas americanas de cessar-fogo indica uma falta de seriedade em relação à paz. Starmer enfatizou que é fundamental monitorar qualquer cessar-fogo que possa ser acordado para garantir sua durabilidade.

Em uma nova iniciativa, Starmer planeja realizar uma videoconferência no dia 15 de março com até 25 líderes mundiais para discutir estratégias que possam prevenir futuras ofensivas russas caso um cessar-fogo seja estabelecido.

Zelensky apelou à comunidade internacional para que intensifique a pressão sobre a Rússia, solicitando ações decisivas dos Estados Unidos e outros aliados. Ele insistiu que Putin não mostrará disposição para interromper as hostilidades sem pressões externas significativas.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reiterou a crença da administração Trump na possibilidade de um acordo pacífico após as reuniões recentes. Ela afirmou que Trump está comprometido em pressionar Putin a tomar decisões corretas para evitar um desastre humanitário maior.

O líder russo comentou sobre a situação das tropas ucranianas na região de Kursk, alegando que estariam isoladas. No entanto, as forças armadas da Ucrânia desmentiram essa afirmação, afirmando ter conseguido se reorganizar em posições defensivas mais fortes.

Em paralelo às negociações diplomáticas, membros do G7 se reuniram no Canadá para discutir a proposta americana de cessar-fogo. A ministra das Relações Exteriores canadense, Mélanie Joly, declarou que todos os países participantes apoiam a proposta e estão atentos às reações da Rússia. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, destacou que a resolução do conflito deve ocorrer através do diálogo e negociação genuína.