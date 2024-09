‘Eu sozinha comigo mesma’, diz Preta Gil sobre tratamento

Preta Gil, 50, publicou uma reflexão nas redes sociais nesta terça-feira (3).

A cantora falou sobre o momento em que vive após retomar o tratamento contra o câncer. “Vencer, pra mim, é não baixar a cabeça. É ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez”, disse ela na mensagem.

“Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, com minha disciplina com a cura.”

Preta também abordou os relatos que tem feito para os fãs. “Compartilhar com vocês minhas batalhas é um sinônimo de vitória pra mim!”, afirmou ela na legenda.

No dia 22 de agosto, a artista explicou a retomada de seu tratamento oncológico. Preta foi diagnosticada com dois linfonodos, uma metástase e um nódulo no ureter.