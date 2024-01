‘Eu estava sempre em segundo’, diz Wanessa sobre rivalidade com Sandy

Wanessa Camargo desabafou sobre sua rivalidade com Sandy na madrugada desta quarta-feira, 31, na área externa do Big Brother Brasil em conversa com Yasmin Brunet.

Após a eliminação de Lucas Luigi, a sister revelou que se sente coadjuvante na própria carreira. Wanessa explica que é vista como ‘a filha de Zezé de Camargo’ e que sempre está ‘atrás de Sandy’. A cantora relembrou as comparações entre ela e a filha de Xororó no começo dos anos 2000.

“Quando eu comecei a carreira eu era só filha… Ai eu estava sempre atrás da Sandy, estava sempre em segundo”, explicou Wanessa.

Na conversa, a filha de Zezé de Camargo revelou que a rivalidade entre ela e Sandy foi criada pelo público. “A Sandy uma vez falou isso para uma pessoa: ‘ A Wanessa não sabe o tamanho que tem, se ela soubesse…’”, contou. Wanessa ainda falou que seu namorado, Dado Dolabella, concorda com a cantora e reforça isso sempre que pode.

O desabafo da sister repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas. “Sensata e você não mentiu. Sim, você sempre estará atrás de Sandy”, debochou um seguidor. Uma fã defendeu a participante do BBB 24: “Sempre fizeram isso com ela mesmo. Imagina, no auge da adolescência? Wanessa você é maravilhosa”.

A participação da cantora no reality show tem sido criticada pelo público, que alega que a participante é uma ‘planta’.

Yasmin Brunet demonstrou apoio à amiga. Ao final da conversa, Wanessa agradeceu a modelo por priorizá-la dentro do programa.