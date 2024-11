Etecs têm mais de 30 mil vagas em cursos gratuitos para a Capital e Região Metropolitana

O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) para o primeiro semestre de 2025 tem inscrições abertas até as 15 horas do dia 26 de novembro, pelo site vestibulinhoetec.com.br. Para a Capital e Região Metropolitana, estão disponíveis 30.445 vagas, em ensino público e gratuito. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,85. O exame será aplicado no dia 15 de dezembro.

As vagas estão distribuídas entre os municípios Barueri (280), Caieiras (280), Cajamar (280), Capital (20.795), Carapicuíba (440), Cotia (200), Diadema (320), Embu das Artes (400), Francisco Morato (320), Franco da Rocha (440), Guarulhos (385), Ibiúna (70), Itapevi (160), Jandira (240), Mairiporã (120), Mauá (360), Osasco (840), Ribeirão Pires (320), Rio Grande da Serra (320), Santana de Parnaíba (560), Santo André (1.000), São Bernardo do Campo (1.480), São Caetano do Sul (675) e Taboão da Serra (160), para as Etecs e Classes Descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec, por meio de parcerias com as prefeituras e a Secretaria Estadual da Educação (Seduc-SP).

O interessado pode se candidatar para os Ensinos Médio, Técnico, Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas ou às vagas remanescentes de segundo módulo, com aulas presenciais e no Ensino a Distância (EaD).

As oportunidades para o formato online são:

Curso de técnico em Administração – 1.800 vagas;

Curso de técnico em Comércio – 340 vagas;

Curso de técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 980 vagas;

Curso de técnico em Guia de Turismo – 660 vagas;

Curso de técnico em Secretariado – 300 vagas;

Curso de técnico em Transações Imobiliárias – 920 vagas;

Curso de Especialização Técnica em Gestão de Projetos – 920 vagas.

As Etecs que oferecem estes cursos estão listadas no site do processo seletivo.

Inscrição

Para participar do processo de seleção é preciso acessar o site vestibulinhoetec.com.br, preencher a ficha de inscrição no menu “Área do candidato” e efetuar o pagamento da taxa. O valor pode ser pago até o fim do expediente bancário do dia 26 de novembro.

As Etecs oferecem acesso à internet e computadores para quem deseja fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar data e horário.

O preenchimento dos dados é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato.

O calendário completo do Vestibulinho das Etecs e o detalhamento dos cursos, vagas e unidades estão disponíveis na internet.