Etecs têm até março para inscrever alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza e demais escolas de todo o país têm até o dia 15 de março para inscrever seus estudantes, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, na 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). O cadastro de participação é feito no site da Obmep, exclusivamente pelas unidades.

A competição é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Serão duas fases, sendo a primeira composta de uma prova objetiva de 20 questões e a segunda de uma prova discursiva de 6 questões. As provas são aplicadas de acordo com o grau de escolaridade dos participantes: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio).

A edição irá distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Os estudantes que receberem a premiação nacional terão a chance de participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC).

Visando o estímulo do estudo da matemática no Brasil, a Obmep identifica jovens talentos e promove a inclusão social deles usando o compartilhamento de conhecimento.

Calendário:

Até 15 de março: inscrições para a Obmep;

4 de junho: prova da primeira fase da Obmep;

2 de agosto: divulgação dos aprovados para a segunda fase;

19 de outubro: prova da segunda fase da Obmep;

20 de dezembro: divulgação dos premiados na 19ª edição da Obmep.

No regulamento, é possível encontrar as informações detalhadas sobre requisitos, prazos, datas e regras previstas para participação na Obmep.