Etecs e Fatecs apresentam 20 trabalhos na Campus Party 2024

O Centro Paula Souza (CPS) é um dos apoiadores educacionais da Campus Party Brasil (CPBR), considerada uma das maiores mostras de tecnologia do mundo. Realizada entre dias 9 e 14 de julho na Expo Center Norte, na Capital, a 16ª edição do evento recebe participação massiva dos estudantes, com apresentação de 20 projetos, nove palestras e caravanas de 63 unidades de diversas regiões do Estado.

– Só da Etec Bento Quirino, de Campinas, viemos com 68 pessoas entre alunos e professores. Foi uma experiência enriquecedora e muito divertida para todos, conta o professor de desenvolvimento de softwares Luis Eduardo Fernandes Gonzalez.

Startup 360º

O espaço Startup 360º, área da Campus Party que visa promover e incentivar o empreendedorismo, foi dominada pelos alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). Um dos trabalhos apresentados foi o Solar Eco Filter, que transforma água insalubre em água potável através de um filtro de vela de barro, da Etec de Taboão da Serra.

– Recebemos ideias interessantes de melhoria no projeto, como a possibilidade de instalar um dosador de cloro e outras formas de medir se os microrganismos estão sendo todos eliminados realmente. É como uma consultoria gratuita – explicam, Sofia Lima e Leonardo Afonso, do Ensino Médio integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

A audiência de qualidade foi citada por todos os alunos que apresentaram trabalhos, como a estufa inteligente Pé de Feijão, da Etec de Taboão da Serra, a Bengala Multissensorial, da Etec Prof. Massuyuki Kawano, de Tupã, e o aplicativo VidAut – Vida do Autista, da Fatec Taquaritinga. Desenvolvido em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o jogo visa incentivar a autonomia dos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

– Aqui recebemos muitos feedbacks importantes para nosso sistema, que ainda está em desenvolvimento. Ouvimos o que estão gostando e o que precisamos melhorar, conta Alexandre José Peixoto dos Santos, um dos alunos do grupo.

Palestras

Professores e alunos também participam de palestras, com temas como educação, games e o trabalho do Centro Paula Souza para além da sala de aula. Tema de muita repercussão entre os presentes, como conta a coordenadora de projetos Sirlei Nascimento, que apresentou a mesa ao lado do professor Tiago Souza.

– Montamos uma trilha formativa com participação de 46 professores. Outros públicos também se mostraram muito interessados no trabalho do CPS, conta.