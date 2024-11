Etecs divulgam resultado do recurso para redução de taxa no Vestibulinho

A partir das 15 horas desta quinta-feira (14), quem solicitou recurso para o pedido de redução de 50% da taxa de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) pode conferir o resultado pelo site vestibulinhoetec.com.br.

A inscrição para o Vestibulinho das Etecs e o pedido de redução de taxa têm formulários diferentes. Portanto, assim como os demais interessados em estudar em uma Etec no primeiro semestre de 2025, o contemplado com o benefício deve fazer a inscrição, até 26 de novembro, às 15 horas.

Inscrições

As inscrições para o Vestibulinho das Etecs estão disponíveis exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br. O processo seletivo oferta 92.242 vagas, em ensino público e gratuito, para todo o Estado de São Paulo. O valor integral da taxa de inscrição é de R$ 39,85. A prova será aplicada em 15 de dezembro.

Para participar do processo seletivo é preciso preencher a ficha de inscrição no menu “Área do candidato” e efetuar o pagamento da taxa. O valor pode ser pago até 26 de novembro, às 15 horas, em dinheiro, em qualquer agência bancária, ou via internet, pelo aplicativo bancário, ou ainda, com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet, no site oficial.

O interessado pode se candidatar para estudar nos Ensinos Médio, Técnico, Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas ou vagas remanescentes de segundo módulo.

O preenchimento dos dados é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária, podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, na internet.

As Etecs oferecem acesso à internet e a computadores para quem deseja fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar data e horário.

O calendário completo do Vestibulinho das Etecs pode ser consultado na internet. O detalhamento dos cursos, vagas e unidades participantes estão disponíveis no site vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos.