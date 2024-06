Etecs divulgam locais de prova aos candidatos do Vestibulinho

A partir das 15 horas desta quinta-feira (5), quem vai participar do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2024 poderá consultar o local em que prestará o exame no próximo domingo (9). A informação ficará disponível na “Área do Candidato” do site www.vestibulinhoetec.com.br e na unidade em que o participante pretende estudar. Ao todo, estão inscritos 74.142 candidatos para o processo seletivo das Etecs.

A avaliação terá início, pontualmente, às 13h30, em todas as regiões do Estado de São Paulo. É recomendável que o candidato chegue ao local com uma hora de antecedência, para localizar sala e carteira. A fim de evitar imprevistos, também é importante que os participantes do Vestibulinho fiquem atentos às seguintes informações:

A confirmação do local da prova é de inteira responsabilidade do candidato;

Os portões serão abertões às 12h30 e fechados às 13h30 horas, impreterivelmente. Após o fechamento, não é permitida a entrada de nenhum candidato;

O exame terá quatro horas de duração. A partir das 13h30, início da prova, é preciso permanecer na sala até 15h30, no mínimo. Após esse horário será possível deixar o local, levando o caderno de questões;

O candidato deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua;

É indispensável a apresentação de um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade para conferência dos dados;

Somente serão aceitos documentos digitais apresentados nos aplicativos oficiais dos respectivos emissores.

É importante que o candidato tenha atenção a todas as normas que regem o Vestibulinho das Etecs, pois o descumprimento implica em sanções legais e desclassificação. Mais detalhes podem ser conferidos na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato.

A demanda de candidatos por curso e unidade está disponível para consulta no site vestibulinhoetec.com.br.