Etecs divulgam gabaritos oficiais do exame do Vestibulinho a partir das 15 horas

Nesta quinta-feira (14), a partir das 15 horas, será possível consultar os gabaritos oficiais do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2024. Para conferir as respostas corretas das provas para os cursos Técnicos, Ensino Médio em seus diferentes formatos, Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, o candidato precisa acessar vestibulinhoetec.com.br ou o site do Centro Paula Souza (CPS).

A lista de classificação e convocação para as provas de aptidão para cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro será divulgada no dia 19, na página do processo seletivo. Os candidatos farão a avaliação específica para estes cursos nos dias 20 e 21.

Já a divulgação da classificação geral do Vestibulinho das Etecs, incluindo o resultado das provas de aptidão, será no dia 11 de janeiro de 2024, pela internet