Etecs divulgam calendário do Vestibulinho para o segundo semestre de 2024

No dia 4 de abril, começa o período de inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) para o segundo semestre de 2024. O exame será aplicado no dia 9 de junho, a partir das 13h30. O Vestibulinho Etec oferece vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes para o segundo módulo. As informações sobre a oferta de cursos e vagas serão divulgadas em breve.

Na próxima quarta-feira (20), terá início o prazo para que os interessados possam solicitar a redução de 50% do valor da taxa de inscrição. O cronograma completo está disponível no site vestibulinhoetec.com.br e na página do CPS.

Conheça as principais datas do processo seletivo das Etecs para o segundo semestre de 2024:

20 de março a 2 de abril – até as 15 horas: prazo para solicitar redução da taxa de inscrição;

4 de abril a 9 de maio – até as 15 horas: período de inscrição do Vestibulinho Etec;

5 de junho – a partir das 15 horas: divulgação dos locais de prova;

9 de junho – a partir das 13h30: prova do Vestibulinho Etec

12 de junho – a partir das 15 horas: divulgação dos gabaritos oficiais;

1º e 2 de julho: provas de aptidão para os cursos técnico em Canto, Dança, Regência e Teatro;

10 de julho – a partir das 15 horas: divulgação da lista de classificação geral.

Vestibular Fatecs

Nos próximos dias, será divulgado o calendário do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2024.