Etecs divulgam calendário do Vestibulinho para o primeiro semestre de 2025

Quem deseja conquistar uma vaga para estudar em uma Escola Técnica Estadual (Etec) do Centro Paula Souza (CPS), no primeiro semestre de 2025, já pode consultar o calendário do processo seletivo pelo site cps.sp.gov.br/etec/vestibulinho. O período de inscrição para o Vestibulinho das Etecs começa na próxima quinta-feira, 31 de outubro. A prova será realizada no dia 15 de dezembro.

O período para solicitar a redução de 50% da taxa de inscrição será entre os dias 29 e 30. O pedido deverá ser feito pelo site vestibulinhoetec.com.br. O valor integral da inscrição é de R$ 39,85.

O Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2025 oferece vagas para cursos Técnico, Ensino Médio integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) e Especialização Técnica. Nos próximos dias, serão divulgadas as vagas e os cursos para cada unidade.

Conheça as principais datas do processo seletivo:

29 e 30 de outubro: prazo para solicitar redução da taxa de inscrição;

31 de outubro a 26 de novembro – até 15 horas: inscrições do Vestibulinho das Etecs;

5 de novembro – a partir das 15 horas: resultado dos pedidos de redução de taxa;

11 de dezembro – a partir das 15 horas: divulgação dos locais de prova;

15 de dezembro – às 13h30: prova do Vestibulinho;

18 de dezembro – a partir das 15 horas: divulgação dos gabaritos;

13 de janeiro – a partir das 15 horas: divulgação da classificação geral.

Vestibular das Fatecs

Em breve, serão divulgados o calendário e as informações do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2025. O processo seletivo contará com vagas para os cursos superiores de tecnologia presenciais e a distância.