Etecs de Itatiba e Campinas são premiadas na 14ª edição da Bragantec

Estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) mais uma vez se destacaram na Bragantec. Ao todo, eles conquistaram cinco prêmios na 14ª edição da Feira de Ciência e Tecnologia da Região de Bragança Paulista, organizada pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que recebe projetos de alunos dos dois últimos anos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Técnico, nas áreas de Ciências da Natureza e Exatas, Ciências Humanas e Linguagens, Engenharias e Informática.

Três projetos da Etec Rosa Perrone Scavone, de Itatiba, foram premiados. O Robô autônomo de combate a incêndio conquistou primeiro lugar na categoria Engenharias. Na categoria Informática, o Alerta de sonolência em motoristas utilizando visão computacional e robótica, que participou da 15ª edição da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), ficou com a segunda colocação. Também vice-campeão, mas na categoria Ciências Humanas e Linguagens, foi o projeto Balantec – balança de cozinha adaptada para pessoas com deficiência visual.

“Estamos muito orgulhosos de nossas equipes, cujo sucesso é um reflexo do comprometimento, da dedicação e do trabalho árduo de cada um dos alunos e orientadores”, elogia o diretor da Etec de Itatiba, Cristiano Augusto de Oliveira. “Os projetos representaram nossa instituição com excelência e, mais do que isso, mostraram o talento, a criatividade e a inovação que fazem parte de nossa comunidade acadêmica.”

Desenvolvidos por estudantes da Etec Bento Quirino, de Campinas, dois projetos receberam prêmios da escola de idiomas Mosc: NCS – Noise Control System e Talking hands, classificados em primeiro e segundo lugares, respectivamente. A Bragantec é organizada anualmente pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Câmpus Bragança Paulista.

Ao todo, as Etecs participaram com 15 equipes: dez da Etec de Itatiba e cinco de Campinas. Confira abaixo todos os projetos premiados. As Etecs aparecem em ordem alfabética de município