Etecs conquistam 1.282 medalhas no Concurso Canguru de Matemática

Considerada uma das maiores competições de matemática do mundo, a edição 2024 do Concurso Canguru de Matemática contou com a participação de mais de 32 mil estudantes de 154 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS). Desse total, 1.282 foram premiados com medalhas de ouro (103), prata (354) e bronze (825). O objetivo da competição é estimular o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, além de contribuir para a melhoria do ensino da disciplina nos diferentes níveis da Educação Básica.

A Etec de Suzano foi destaque com seis medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze. Para a professora de matemática responsável pela inscrição dos alunos no concurso, Cláudia Louise Garzaro Nunes, o espírito colaborativo dos jovens e a disposição em superar desafios são os fatores que fizeram a diferença na conquista. “Todos os professores estimulam os estudantes a participar de competições como forma de complementar o aprendizado. No caso da matemática, o desafio é encarar a disciplina como um processo natural, pois é a base de tudo no nosso dia a dia”, explica.

Raciocínio lógico

Administrado pela Association Kangourou sans Frontières, o concurso foi criado há 30 anos na França e está em sua 16ª edição no Brasil. Destinada a estudantes do terceiro ano do Ensino Fundamental até a última série do Ensino Médio, a avaliação reúne anualmente cerca de 6 milhões de competidores de mais de 95 países. Mais uma vez, o País obteve o maior número de participantes na prova: 1,3 milhões de estudantes brasileiros de mais de 6,6 mil escolas públicas e particulares.

As provas do concurso Canguru são compostas por questões de raciocínio lógico e resolução de problemas que incentivam crianças e jovens a explorar o mundo da matemática de forma divertida. As inscrições para a próxima edição do concurso estarão disponíveis a partir de outubro no site cangurudematematicabrasil.com.br.

Clique aqui para acessar o quadro de medalhas das Etecs participantes do Concurso Canguru de Matemática 2024.