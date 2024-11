Etecs apresentam novidades para o Vestibulinho do primeiro semestre de 2025

O Centro Paula Souza (CPS) apresenta quatro cursos inéditos para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do primeiro semestre de 2025. As novas opções, duas Especializações Técnicas, um curso de Ensino Médio integrado ao Técnico e um curso da Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), estão com vagas abertas para unidades da Capital e Carapicuíba.

Abaixo estão relacionadas cada uma das novas formações, unidades, quantidades de vagas e possíveis áreas de atuação:

AMS em Agenciamento de Viagem – Gestão de Turismo

O curso é ofertado pela primeira vez no formato AMS, a verticalização curricular do CPS. São 40 vagas, para o período da tarde, na Etec Carlos de Campos, localizada na região central da Capital.

Além da grade comum curricular, o aluno terá 200 horas de aulas de contextualização profissional e conteúdos dos Ensino Técnico. Nesta opção o candidato aprenderá a traçar roteiros turísticos e a acompanhar turistas durante uma viagem, garantindo a qualidade da experiência e a satisfação do cliente. O curso também capacita o estudante a realizar cotação de viagens e trabalhar como consultor de destinos, o que amplia as possibilidades de atuação no mercado de turismo.

Após concluir o Ensino Médio integrado ao Técnico, quem optar por esta formação poderá atuar em agências de turismo, empresas de eventos, restaurantes e como autônomo, ao mesmo tempo em que termina a etapa do Ensino Superior em Gestão de Turismo.

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Publicidade

Com foco na comunicação em diversas mídias, o Ensino Médio integrado ao Técnico em Publicidade, será ministrado à noite, na Etec de Carapicuíba e na Etec Jornalista Roberto Marinho, localizada na Zona Sul da Capital. São 40 vagas para cada unidade.

A formação prepara profissionais para o desenvolvimento de campanhas publicitárias em diferentes plataformas, como redes sociais, televisão, rádio e mídia online e impressa. O estudante também poderá desenvolver habilidades para criar projetos de comunicação, prospectar e organizar dados para estudos de imagens e elaborar relatórios com métricas de audiência em diversas plataformas.

Ao finalizar os três anos de curso, o profissional poderá trabalhar em agências de publicidade, consultorias, produtoras de filmes e prestação de serviços para influenciadores digitais, por exemplo.

Especializações Técnicas em Gastronomia Internacional

Com carga horária de 240 horas, a Especialização Técnica em Gastronomia Internacional será oferecida na Etec Santa Ifigênia, na região central da Capital. Para ingressar, é necessário que o candidato tenha concluído o curso técnico em Cozinha ou Gastronomia.

O curso aborda técnicas de corte, cocção e conservação de alimentos de diferentes países. Serão desenvolvidas habilidades que permitem ao aluno conhecer e aplicar métodos específicos para cada tipo de culinária. A formação também capacitará o técnico para colaborar na elaboração e revisão de cardápios temáticos, utilizando ingredientes de diversos países.

Após a conclusão do curso, o profissional poderá atuar em bares, buffets, restaurantes, cruzeiros marítimos, cozinhas industriais e hospitalares, entre outros.

Especialização Técnica em Danças a Dois

A especialização técnica em Danças a Dois tem carga horária de 500 horas, com aulas na Etec de Artes, localizada na zona norte da Capital. Para ingressar, é necessário ter concluído o curso técnico em Dança, Teatro ou Eventos.

A especialização prepara o profissional para planejar e organizar aulas, bailes e eventos relacionados à dança de salão. O aluno aprenderá ainda treino das corporalidades e de técnicas de dança a dois, considerando os contextos culturais de cada estilo. O curso também fornece conhecimento sobre a diversidade de nichos de atuação, produtos e serviços demandados pelo público dançante.

Após a conclusão da formação, o especialista poderá atuar em escolas de dança, equipamentos culturais públicos e privados, empresas de eventos e recreação, como navios, clubes, ONGs, festas e shows.

Expansão da oferta

Cursos já existentes em outras unidades também passam a integrar as formações disponibilizadas pelas Etecs. Ao todo, as unidades ofertam 256 cursos: 117 cursos técnicos, 94 cursos de Ensino Médio integrado ao Técnico, 10 cursos AMS e 35 especializações técnicas. Com foco em inovação e nas melhores práticas pedagógicas, os currículos são constantemente atualizados para atender aos avanços e às demandas do mercado de trabalho. As informações sobre cursos, vagas e unidades participantes estão disponíveis no site vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos.

Vestibulinho das Etecs

As inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) estão abertas até o dia 26 de novembro, às 15 horas, pelo site vestibulinhoetec.com.br. O exame é o meio de acesso às mais de 92 mil vagas de Ensino Médio, Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), cursos técnicos e Especializações Técnicas, distribuídas entre as unidades localizadas em todas as regiões do Estado de São Paulo.

O calendário completo do Vestibulinho das Etecs pode ser consultado na internet.