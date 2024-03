Etecanos conquistam mais de 4,2 mil vagas em universidades públicas

Estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) mais uma vez se destacaram nos processos seletivos de instituições públicas de Ensino Superior. Levantamento realizado junto a 162 unidades do Centro Paula Souza (CPS) aponta que os jovens conquistaram 4.280 vagas em faculdades e universidades de diversas partes do País.

Desse total, 1.071 vagas foram alcançadas na primeira chamada do Provão Paulista Seriado, novo modelo de avaliação do Governo de São Paulo que permite acesso direto de alunos a cursos superiores gratuitos – confira aqui a relação de vagas por unidade. Dos 3.209 aprovados via vestibulares, 1.895 estudantes foram admitidos em instituições públicas paulistas e 1.314, em faculdades de outros estados ou instituições federais.

“Todo ano os estudantes das nossas Etecs nos orgulham com um ótimo desempenho nos processos seletivos para o Ensino Superior”, comemora a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá. “Este é apenas o começo de uma jornada cheia de descobertas e de aprendizado. Sabemos o quanto esses jovens estão preparados para abraçar os desafios que virão pela frente com a mesma coragem e determinação que os trouxeram até aqui.”

Caminhos diversos

“Sempre foi meu sonho passar em uma universidade federal. Me esforcei bastante, estudei muito, mas não tinha uma expectativa muito alta em relação à classificação. Fiquei muito surpresa com o resultado”, revela a ex-aluna do Ensino Médio integrado ao Técnico em Informática da Etec Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros, de Iguape, Raelly Costa. Ela foi primeira colocada em Pedagogia na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

“Escolhi o curso por acreditar na importância da educação e por influência dos meus pais que sempre me incentivaram a ser professora”, completa a estudante. Para conseguir a aprovação no tão sonhado vestibular, ela conta que, além de se dedicar às aulas da Etec, fez cursinho online, simulados e estudou sozinha diariamente.

O ex-aluno da Etec Prof. Massuyuki Kawano, de Tupã, na Região de Marília, Akira Miranda, também alcançou a excelência. Formado no Ensino Médio com ênfase em Linguagens e suas Tecnologias e no curso técnico de Farmácia, ele foi primeiro lugar em Biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Na mesma região, João Nogueira, formado no Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração da Etec Prof. Mário Antônio Verza, de Palmital, conquistou nada menos que sete vagas em cursos superiores: Gestão Comercial e Gestão da Tecnologia da Informação na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Assis, Logística na Fatec Guarulhos, Engenharia Civil Costeira e Portuária na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Engenharia Civil na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e Geologia na Universidade de São Paulo (USP).

Também há quem persiga o sonho de uma carreira artística. Alycia da Silva, ex-aluna da Etec Joao Baptista de Lima Figueiredo, de Mococa, na Região de Campinas, foi aprovada em Artes Cênicas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Já Charles Petronilho, da Etec Guaracy Silveira, da Capital, passou em Música na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e na USP.

Além das vagas em faculdades e universidades brasileiras, dois jovens foram aprovados no processo seletivo da Minerva University, localizada em São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ambos em Ciências da Computação e Inteligência Artificial. Para serem selecionados, eles passaram por provas escrita e oral de inglês e raciocínio lógico, entre outras. Também foi avaliado o histórico dos estudantes, participações em competições de conhecimento, projetos e ações colaborativas.

Rafael Belmonte, formado no Ensino Médio integrado ao Técnico em Eletrônica pela Etec Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes, ainda avalia a possibilidade de estudar na instituição norte-americana – o prazo para matrícula vai até maio. “Estou tentando uma bolsa. Se conseguir, tranco a matrícula na Unicamp e vou para São Francisco em agosto”, conta o estudante que começou Matemática Aplicada e Computacional, em Campinas.

O outro estudante aprovado na Minerva University, Messias dos Santos, que fez o Ensino Médio integrado ao Técnico em Automação Industrial na Etec Rosa Perrone Scavone, de Itatiba, optou por fazer Engenharia Física na USP. Ele também foi aprovado em Desenvolvimento de Software Multiplataforma na Fatec Itatiba, Física dos Materiais na Unesp e Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Futuros Tecnólogos

Centenas de jovens mostraram que confiam na qualidade do ensino das Fatecs – as faculdades com maior número de estudantes aprovados: 755. Entre eles está Muriel Vieira, ex-aluno do Ensino Médio integrado ao Técnico em Automação Industrial da Etec Armando Pannunzio, de Sorocaba.

Por meio do Provão Seriado Paulista, ele conquistou quatro primeiros lugares em três Fatecs da região: Gestão Empresarial na Fatec Itu, Fabricação Mecânica e Projetos Mecânicos na Fatec Sorocaba e Automação Industrial na Fatec Tatuí. Ele optou por Fabricação Mecânica em Sorocaba.

“Acredito que a melhor escolha foi essa”, avalia Muriel. “Estou gostando muito do curso. Professores ótimos, bem qualificados, estrutura boa, grade curricular bem coerente. Tem matérias relacionadas a área de automação, que foi o que eu estudei, e principalmente, permite que eu elimine várias disciplinas caso eu vá fazer engenharia, o que está nos meus planos.”

Formada no Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração pela Etec Jardim Ângela, Milena Santos foi primeiro lugar no Vestibular para o curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Sul. “Escolhi esse curso porque me interessei pela área da programação e é um mercado que está muito aquecido nos últimos anos”, explica a estudante.

Com o objetivo de juntar duas paixões, a aviação e a mecânica, Gabriel Hoffmann, também da Etec Jardim Ângela, foi selecionado para Manutenção de Aeronaves na Fatec São Jose Dos Campos.

Segundo estimativa da Unidade do Ensino Superior de Graduação do CPS, neste primeiro semestre de 2024, cerca de 1,3 mil estudantes também ingressaram nas Fatecs pela Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), modalidade que permite concluir os Ensinos Médio, Técnico e Superior em até cinco anos e meio, sem a necessidade de passar pelo processo seletivo para entrar na faculdade.

Direito

Ex-aluno do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração da Etec de Suzano, na Região Metropolitana da Capital, Gustavo Moreira foi aprovado duas vezes em um dos cursos de Direito mais renomados do Brasil, o da Faculdade do Largo de São Francisco, da USP. Conquistou uma vaga por meio do Vestibular, no período da noite, e pelo Provão Paulista Seriado, de manhã. Escolheu a primeira opção.

“Minha rotina de estudos se baseou em absorver o máximo que conseguia durante os três anos de curso. Não teria chances de passar sem o excelente ensino da Etec, uma vez que eu não tive condições de fazer cursinho”, relata Gustavo. “Além disso, investi o pouco tempo livre que tinha em meus pontos fracos, como redação, utilizando materiais de apoio e videoaulas gratuitos”, acrescenta.

Duas ex-alunas da Etec Maria Augusta Saraiva, localizada na região central da Capital, Eduarda Lopes e Kethellyn Nwabufo, decidiram dar continuidade aos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio integrado ao Técnico em Serviços Jurídicos, e também foram aprovadas na “Sanfran”.

Por sua vez, a ex-aluna do Ensino Médio com ênfase em Matemática e suas Tecnologias da Etec Antônio de Pádua Cardoso, de Batatais, Isadora Carvalho, conquistou o primeiro lugar em Direito na Unesp de Franca e na USP de Ribeirão Preto, ficando com a primeira opção. “É um curso que sempre me interessou e abre um grande leque de possibilidades, tendo várias áreas de atuação”, explica a estudante.

Saúde

Alguns jovens estão em busca de uma carreira em Medicina. Miguel Fachola, por exemplo, formado no Ensino Médio com ênfase em Matemática e suas Tecnologias na Etec Philadelpho Gouvêa Netto, de São José do Rio Preto, foi aprovado no vestibular da Faculdade de Medicina localizada na cidade, a Famerp, e na USP de Ribeirão Preto pelo Provão. Optou pela USP.

Outros futuros médicos, José Araújo, da Etesp, da Capital, também foi aprovado na USP de São Paulo; Ana Vicari, da Etec Dep. Salim Sedeh, de Leme, passou na Unesp de Botucatu; e Vinícius Civitella, da Etec Dr. Nelson Alves Vianna, de Tietê, foi selecionado na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Ainda na área da Saúde, Amanda Garcia, da Etec Profª Ilza Nascimento Pintus, de São José dos Campos, foi aprovada em Odontologia na Unesp, Unicamp e Universidade Federal de Alfenas (Unifal). Laryssa Pita, da Etec Tenente Aviador Gustavo Klug, de Pirassununga, foi primeiro lugar em Enfermagem na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar).

Engenheiras

Muitas estudantes das Etecs optaram por entrar em uma área tradicionalmente dominada por homens: as Engenharias. Formada no Ensino Médio integrado ao Técnico em Edificações na Etec Polivalente de Americana, Isabella Santos está dando continuidade aos conhecimentos acumulados no curso de Engenharia Civil da Unicamp – ela também foi aprovada na Unesp e USP.

Estudando em período integral na Etec, a jovem teve que se esforçar muito para conquistar as vagas. “No último ano, com o Trabalho de Conclusão de Curso adicionado à minha rotina, passei a acordar às quatro da manhã para estudar. Foi o melhor jeito que encontrei para conciliar tudo”, relembra.

Outras ex-alunas foram aprovadas para as mais diversas áreas das Engenharias: Isabela Hadania, da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello, de Presidente Prudente, Engenharia de Produção (UEM) e Engenharia Mecatrônica (UFU); Mariana Leme, da Etec Manoel dos Reis Araújo, de Santa Rita do Passa Quatro, Engenharia Aeronáutica na Unesp e Engenharia de Produção na UFSCar; e Julia Giglio, da Etec Joao Baptista de Lima Figueiredo, de Mococa, Engenharia Elétrica na USP de São Carlos, entre outras.

Agronegócio

Na Etec Sebastiana Augusta de Moraes, localizada em Andradina, na Região de Araçatuba, três estudantes decidiram dar continuidade aos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio integrado ao Técnico em Agropecuária.

Geovana Ferreira, João Panin e Luna Bringel foram aprovados em Zootecnia na Unesp. Na Etec, além da parte agrícola, a estrutura do curso oferece aos alunos contato com animais de pequeno, médio e grande porte para aprender sobre alimentação de aves, suínos e bovinos, melhoramento genético, manejo dos rebanhos e industrialização e comercialização dos produtos de origem animal.

Tríplice coroa

Alguns estudantes comemoraram a tão sonhada trinca, sendo aprovados na Unesp, Unicamp e USP. Isabella Santos (Engenharia Civil), da Etec Polivalente de Americana; Manasses de Moura (Ciências da Computação e Sistemas da Informação), da Etec Araçatuba; Yasmim Silva (Biomedicina e Ciências Biológicas), da Etec Guaracy Silveira, da Capital; Augusto de Oliveira (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia de Telecomunicações e Sistemas da Informação), da Etec Rosa Perrone Scavone, de Itatiba; Maria Daudt (Engenharia Química), Etec Conselheiro Antônio Prado, de Campinas; e Carolina Breda (Ciências Físicas e Biomoleculares, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Nutrição), da Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra, de São José do Rio Pardo.

Confira aqui as vagas conquistadas por estudantes de Etecs.