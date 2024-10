ETEC Lauro Gomes comemora 60 anos promovendo transformação social

A ETEC Lauro Gomes comemora 60 anos na próxima semana. Para celebrar essa data tão importante, a direção da ETEC programou 3 dias de portas abertas, com ato solene de abertura da semana comemorativa, bem como apresentação de projetos desenvolvidos pelos alunos, visita aos laboratórios, realização de palestras, apresentação de orquestra, homenagens e encontros de alunos, ex-alunos, empresas e demais instituições parceiras.

A ETEC Lauro Gomes é reconhecida pela qualidade e gratuidade de seus cursos. A escola oferece ensino médio integrado ao ensino técnico e cursos técnicos modulares em diversas áreas do conhecimento. Atualmente, mais de 3500 alunos frequentam a ETEC diariamente, entre os períodos da manhã, tarde e noite. Além disso, a ETEC Lauro Gomes também possui outras duas extensões na cidade de São Bernardo, sendo uma no bairro Ferrazópolis na Escola Estadual Carlos Pezzolo onde é oferecido o curso técnico em administração. A outra unidade fica localizada no bairro Rudge Ramos, na Escola Estadual Prof.ª Cynira Pires dos Santos onde são oferecidos os cursos técnicos em administração e logística.

Escolas, alunos do ensino fundamental e médio, familiares e a comunidade em geral que desejam conhecer os cursos e as instalações da ETEC Lauro Gomes terão a oportunidade de visitar a escola entre os dias 16, 17 e 18 de outubro, nos períodos da manhã, tarde e noite. Àqueles que desejam se inscrever para participar do evento deverão encaminhar e-mail para a coordenação do evento: [email protected]

Para mais informações sobre o evento, a ETEC Lauro Gomes e os cursos oferecidos, acesse o site ETEC Lauro Gomes www.etelg.com.br