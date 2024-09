Etec de Ribeirão Preto recebe prêmio de práticas educativas inovadoras

A Escola Técnica Estadual (Etec) José Martimiano da Silva, de Ribeirão Preto, foi destaque na 16ª edição do Encontro Nacional de Práticas e Ensino de Geografia (Enpeg), realizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP), no início do mês, sob o tema Por uma Educação Geográfica Poderosa. Criado na unidade, o projeto Nós Propomos recebeu o prêmio Enpeg de Práticas Educativas Inovadoras.

“Esta premiação é altamente relevante para a educação básica e coloca em destaque as ações de parceria entre a USP, a Universidade de Lisboa e o Centro Paula Souza voltadas à formação cidadã dos estudantes”, comentou a diretora da unidade, Silvânia Soares da Silva Santos.

O professor Odair Ribeiro de Carvalho Filho colocou os alunos da terceira série do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração para investigar alguns bairros de Ribeirão Preto, por meio de conceitos, categorias e conteúdos aprendidos nas aulas de geografia. As conclusões foram apresentadas aos representantes do poder público local na Câmara dos Vereadores, com indicação de possíveis intervenções urbanas.

“Leciono geografia há 17 anos, sempre em busca de uma maneira crítica que colabore com a formação cidadã dos alunos. Essa premiação tem imenso significado em termos profissionais e pessoais“, comentou o professor Odair.

Intervenções propostas

Desenvolvido durante os anos de 2022 e 2023, o projeto Nós Propomos terá continuidade segundo prática vinculada ao grupo de Estudos da Localidade (ELO), da USP, sob coordenação da professora Andrea Coelho Lastória. O modelo é idealizado pelo professor Sérgio Claudino, vinculada ao Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (Igot), da Universidade de Lisboa, em Portugal.

No primeiro levantamento, os estudantes identificaram problemas como acúmulo de resíduos, terrenos abandonados, problemas de pavimentação, vazamento de esgoto, falta constante de água e alta quantidade de moradores em situação de rua. A partir daí, propuseram soluções para cada tema.

“Os estudantes se mobilizaram para montar equipes de trabalho, investigar a fundo os problemas e construir proposições possíveis para o seu lugar de vivência. É uma experiência que trouxe oportunidades de aprendizado para toda a comunidade escolar”, comentou o professor.