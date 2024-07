Etec de Iguape leva qualificação profissional a aldeias indígenas

A Escola Técnica Estadual (Etec) Engº Agrônomo Narciso de Medeiros, de Iguape, promoveu uma série de qualificações profissionais ligadas à produção sustentável de alimentos em aldeias da tribo Guarani, no Vale do Ribeira. Viabilizados pelo Programa de Qualificação Básica e Formação Inicial Continuada (Qbfic), os cursos têm duração de 12 dias consecutivos, com apostilas e suplementos fornecidos pelo Centro Paula Souza (CPS).

“Começamos com a aldeia Pedra Amarela. Em pouco tempo, todos os caciques da região estavam interessados em participar das formações. Fizemos reuniões em que as lideranças nos ajudaram a definir o cronograma”, explica Angélica Modesto, responsável pelos cursos Qbfic do CPS na região.

Neste mês de junho foi a vez da aldeia Itapuã receber os cursos de Horticultura, Paisagismo e Jardinagem, em turmas de 20 a 30 pessoas. O local, que abriga 13 famílias de origem Guarani, contou ainda com a aderência de moradores de mais duas aldeias próximas. “Além dos professores Sílvio Tavares Carrilho e Alysson Andrea da Costa, que já costumam trabalhar na comunidade, contratamos um intérprete de guarani para garantir total compreensão”, afirma Fernanda Marques, assessora técnica administrativa da Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada (Ufiec).

Depois das aulas teóricas e práticas, os indígenas foram contemplados com a doação de mudas de batata-doce geneticamente melhorada, o que leva a plantações mais produtivas e alimentos mais nutritivos. Plantadas em área comum, servirão a toda a comunidade. “Nós, guaranis, sempre cuidamos da floresta e isso não vai mudar. Com esses cursos podemos aprimorar os conhecimentos e obter uma produção ainda melhor para nossa saúde”, diz o professor-assistente e intérprete Gefferson Kai Rai Verissimo.

Indígenas na escola

A experiência foi tão bem-sucedida que recebeu apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Para o segundo semestre de 2024 estão previstos nas aldeias Guarani cursos de Culinária Básica, Apicultura e Gestão de Pequenos Negócios. “Tem sido uma troca maravilhosa, pois levamos informação técnica e recebemos em troca conhecimento e cultura dos indígenas”, diz o diretor da Etec de Iguape, Adalberto Aparecido da Costa.

A relação de confiança desperta nos jovens das aldeias interesse em prestar o Vestibulinho para cursos técnicos disponíveis na Etec, como Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Turismo Receptivo. “Daremos todo o apoio para que os indígenas ocupem esse espaço, que também é deles, como de qualquer cidadão”, ressalta.